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Posted 19 октября 2022, 13:24

Published 19 октября 2022, 13:24

Modified 19 октября 2022, 13:25

Updated 19 октября 2022, 13:25

Белгородская школьница со сложным диагнозом Даша Лубенцова покоряет зеркало сцены

19 октября 2022, 13:24
Для этой девушки, пожалуй, нет препятствий. Неунывающий характер, невероятная любознательность и желание жить взахлёб отличает ее от сверстников. А ещё Даша Лубенцова чрезвычайно талантлива. И, кажется, нет такой сферы, к которой она не прикоснулась бы.

«Мне нравится выступать на сцене перед публикой. Поэтому мои увлечения связаны с культурой. В школе и в центре культурного развития моего села я часто участвую в различных мероприятиях, конкурсах, концертах. Для меня каждое выступление перед зрителями – это преодоление своей неуверенности, доказательство того, что люди с ограниченными возможностями могут жить полноценной жизнью, а также возможность проявить себя» - начинает своё интервью Даша в проекте #безграничные_возможности2022.

То, что помимо творчества отличает её от сверстников, да и вообще, от подавляющего большинства людей – у всех на виду. В её анамнезе несколько хлестких формулировок: аномалия кистей рук, сколиоз, инвалидность. И ежедневно, преодолевая этот барьер, девушка растёт над собственными страхами, всё больше и больше обретая свободу.

«Я увлекаюсь танцами и посещаю танцевальный кружок, участник группы «Импульс». В школе занимаюсь художественным чтением прозы и поэзии».

Творчество как способ открывать себя заново – для Даши это всегда было диалогом с собственными возможностями.

«Становилась неоднократным участником и призером конкурсов художественного слова муниципального и регионального уровней».

В копилке ее достижений – перечень грамот, который едва помещается на двух печатных листах. Девушка – постоянный участник не только конкурсов художественного чтения, но и конкурсов рисунка. Даша с лёгкостью становилась лучшей в социальных проектах и в какой-то

момент даже посвятила себя волонтерству. А оттуда уверенно шагнула в юношескую журналистику, одержав в прошлом году победу в конкурсе медиатворчества. А последние три года наша героиня является участником регионального фестиваля «Мир равных возможностей» - это уникальный интернет-проект, цель которого – интеграция и социализация инвалидов в общество.

А ещё Дарья Лубенцова увлечена спортом. «Mens sana in corpore sano» – крылатая латинская истина «В здоровом теле – здоровый дух» на самом деле звучит иначе. В своей сатире Ювенал был более точен в формулировках: «Надо стремиться к тому, чтобы в здоровом теле был здоровый дух». И Даша стремится день за днем, мечтая однажды получить значок ГТО.

Даша Лубенцова пока ещё очень юна и впереди огромный отрезок жизни. Но старт – многообещающий. Однажды, победив условности и хлесткие формулировки в медицинской карте, она обязательно взойдет на свой личный пьедестал счастья…

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