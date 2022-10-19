Белгородская школьница со сложным диагнозом Даша Лубенцова покоряет зеркало сцены

«Мне нравится выступать на сцене перед публикой. Поэтому мои увлечения связаны с культурой. В школе и в центре культурного развития моего села я часто участвую в различных мероприятиях, конкурсах, концертах. Для меня каждое выступление перед зрителями – это преодоление своей неуверенности, доказательство того, что люди с ограниченными возможностями могут жить полноценной жизнью, а также возможность проявить себя» - начинает своё интервью Даша в проекте #безграничные_возможности2022.

То, что помимо творчества отличает её от сверстников, да и вообще, от подавляющего большинства людей – у всех на виду. В её анамнезе несколько хлестких формулировок: аномалия кистей рук, сколиоз, инвалидность. И ежедневно, преодолевая этот барьер, девушка растёт над собственными страхами, всё больше и больше обретая свободу.

«Я увлекаюсь танцами и посещаю танцевальный кружок, участник группы «Импульс». В школе занимаюсь художественным чтением прозы и поэзии».

Творчество как способ открывать себя заново – для Даши это всегда было диалогом с собственными возможностями.

«Становилась неоднократным участником и призером конкурсов художественного слова муниципального и регионального уровней».

В копилке ее достижений – перечень грамот, который едва помещается на двух печатных листах. Девушка – постоянный участник не только конкурсов художественного чтения, но и конкурсов рисунка. Даша с лёгкостью становилась лучшей в социальных проектах и в какой-то