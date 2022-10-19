Белгородец четыре года насиловал падчерицу, которой не было 14 лет

47-летнего жителя Прохоровского района осудили за 15 преступлений сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Речь идёт об изнасиловании, применении насилия и угрозе убийством.
Преступник действовал с 2017 по 2021 годы. Он насиловал дочь своей сожительницы. Мужчина угрожал девочке убийством, чтобы она никому не рассказывала об этом.
Злоумышленника приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Его также ограничили в свободе сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.