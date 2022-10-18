Жительница Старого Оскола пожаловалась Гладкову на выдачу продуктовых наборов

Жительница Старого Оскола пожаловалась на несправедливую выдачу продуктовых наборов в центре поддержки жён и матерей военнослужащих. По словам женщины, помогают таким образом только безработным с детьми.
Оскольчанка подчеркнула, что отсутствие детей и наличие работы не значит, что она не нуждается в помощи. Губернатор отметил, что очень удивлён этой информации, поскольку это точно неправильно.
«Поручение, которое я давал, совсем противоположное», – сказал глава региона.
Чиновник пообещал, что женщине обязательно привезут набор. Он также заявил, что продуктовые наборы в случае необходимости должны выдаваться во всех центрах.