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Жительница Старого Оскола пожаловалась Гладкову на выдачу продуктовых наборов

Сегодня, 08:05
Фото: 1MI
Городской центр поддержки жён и матерей военнослужащих оказывает такую помощь только безработным с детьми. Губернатор заявил, что это неправильно.

Жительница Старого Оскола пожаловалась на несправедливую выдачу продуктовых наборов в центре поддержки жён и матерей военнослужащих. По словам женщины, помогают таким образом только безработным с детьми.

Оскольчанка подчеркнула, что отсутствие детей и наличие работы не значит, что она не нуждается в помощи. Губернатор отметил, что очень удивлён этой информации, поскольку это точно неправильно.

«Поручение, которое я давал, совсем противоположное», – сказал глава региона.

Чиновник пообещал, что женщине обязательно привезут набор. Он также заявил, что продуктовые наборы в случае необходимости должны выдаваться во всех центрах.

 

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#Общество#Губернатор#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Продуктовые наборы#Жалоба губернатору#Наталья Корявых
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