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Второй конкурс в сфере PR “Лучник Future” стартовал 17 октября

Вчера, 12:55
17 октября был дан старт второму конкурсу в сфере развития общественных связей “Лучник Future”, в котором принимают участие студенческие команды. Студенты будут рассматривать предлагаемые партнёрами конкурса PR-задачи и рекомендовать собственные решения.

В прошлом году в конкурсе участвовали 400 студентов из 34 вузов. Им выдали 7 реальных кейсов, для которых ребята предложили 86 решений, пишет newsnn.ru

К участию в конкурсе допускаются студенты, изучающие рекламу, менеджмент, связи с общественностью. Участие бесплатное. Конкурс продлится до февраля 2023 года.

Жюри состоит из профессионалов в сфере связей с общественностью и представителей бизнес-партнёров мероприятия. 

Исполнительный директор “Лучник Future” Юлия Мохова отметила, что конкурс стал площадкой для раскрытия потенциала молодых людей, желающих продвинуться в данной сфере. Участие в мероприятии позволит им выйти из рамок обучения и окунуться в реальные коммерческие проекты. При этом “Лучник Future” полезен и для бизнеса, так как позволяет владельцам компаний и агентств подбирать перспективную молодежь. Кроме этого, на площадке можно почерпнуть новые подходы к решению бизнес-задач. 

Победившая в двух номинациях “Лучник Future” - 2021 “3,14 Ар”, представляющая московскую ВШЭ, отметила, что для студентов этот конкурс является прекрасной возможностью. Они могут не только ознакомиться с реальным положением дел в выбранной сфере, но и в целом понять, интересна ли им данная отрасль. Это отличная возможность для молодых людей, рассказали участники команды.

Напомним, учредителем “Лучник Future” выступает дирекция национальной премии в области развития общественных связей “Серебряный Лучник”, оператором является коммуникационная группа JM Communications. Официальный инфопартнер мероприятия – холдинг 1MI.

Детальная информация о конкурсе доступна на официальном сайте.

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