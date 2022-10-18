Второй конкурс в сфере PR “Лучник Future” стартовал 17 октября

В прошлом году в конкурсе участвовали 400 студентов из 34 вузов. Им выдали 7 реальных кейсов, для которых ребята предложили 86 решений, пишет newsnn.ru.
К участию в конкурсе допускаются студенты, изучающие рекламу, менеджмент, связи с общественностью. Участие бесплатное. Конкурс продлится до февраля 2023 года.
Жюри состоит из профессионалов в сфере связей с общественностью и представителей бизнес-партнёров мероприятия.
Исполнительный директор “Лучник Future” Юлия Мохова отметила, что конкурс стал площадкой для раскрытия потенциала молодых людей, желающих продвинуться в данной сфере. Участие в мероприятии позволит им выйти из рамок обучения и окунуться в реальные коммерческие проекты. При этом “Лучник Future” полезен и для бизнеса, так как позволяет владельцам компаний и агентств подбирать перспективную молодежь. Кроме этого, на площадке можно почерпнуть новые подходы к решению бизнес-задач.
Победившая в двух номинациях “Лучник Future” - 2021 “3,14 Ар”, представляющая московскую ВШЭ, отметила, что для студентов этот конкурс является прекрасной возможностью. Они могут не только ознакомиться с реальным положением дел в выбранной сфере, но и в целом понять, интересна ли им данная отрасль. Это отличная возможность для молодых людей, рассказали участники команды.
Напомним, учредителем “Лучник Future” выступает дирекция национальной премии в области развития общественных связей “Серебряный Лучник”, оператором является коммуникационная группа JM Communications. Официальный инфопартнер мероприятия – холдинг 1MI.
Детальная информация о конкурсе доступна на официальном сайте.