Второй конкурс в сфере PR “Лучник Future” стартовал 17 октября

Исполнительный директор “Лучник Future” Юлия Мохова отметила, что конкурс стал площадкой для раскрытия потенциала молодых людей, желающих продвинуться в данной сфере. Участие в мероприятии позволит им выйти из рамок обучения и окунуться в реальные коммерческие проекты. При этом “Лучник Future” полезен и для бизнеса, так как позволяет владельцам компаний и агентств подбирать перспективную молодежь. Кроме этого, на площадке можно почерпнуть новые подходы к решению бизнес-задач.