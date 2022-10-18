Владимирский ученый изобрел бетон из растений

В процессе обучения во Владимирском Государственном Университете Илья Капуш загорелся идеей создания нового, сверхлегкого бетона из органических материалов. В своих многочисленных экспериментах Илья с командой пробовали использовать шелуху риса и гречихи, но рынок органических отходов предложил другое решение — костра технической конопли.
Костра — это одревесневшие части стеблей прядильных растений, получаемые при мятье и трепании льна, конопли и т. д.
Илья Капуш и его команда обнаружили, что 96% вторсырья, оставшегося после производства продуктов из технической конопли, никак не используется и решили попробовать использовать костру конопли как основу для сверхлегкого бетона и их эксперимент увенчался успехом.
Над составом, конечно, пришлось потрудиться, так как бетон — это масса, которую получают из специального материала с добавлением воды в особо точных пропорциях. Исходя из этого, требуется не только точно рассчитать пропорции, но и подобрать такие материалы, которые позволят получить массу необходимых консистенции и свойств. После многочисленных проб ребята остановились на доломитовой муке (которая тоже является вторсырьем горнодобывающей промышленности) и бишофите — магниевой соли.
Для формирования строительных блоков костру технической конопли замешивают в доломитовой муке, а вязкую массу позволяет получить раствор бишофита. Густую массу заливают в формы и получают готовые блоки.
Костробетон — идеальный материл для строительства частных жилых домов. Под гидравлическим прессом костробетон выдерживает вес 12,5 тонны на кубический сантиметр. Для строительства высоток этого, к сожалению, не достаточно, но жилые дома и другие здания до трех этажей можно полностью построить из этого материала.
Также, это материал является биологически стойким: ему не страшны грызуны и плесень. Кроме того, он полностью состоит из органического вторсырья, что делает его экологичным и безопасным, а легкость материала облегчает нагрузку на фундамент.
К плюсам костробетона можно отнести его низкую стоимость: например, стоимость популярного арболитового блока колеблется от 5000 до 6000 рублей, а стоимость блока из костробетона составляет около 3000 рублей.
Единственный минус материала — он пористый и не терпит атмосферной влаги, поэтому стены необходимо обязательно оштукатурить, но оштукатуривание стен — это, как правило, обязательный этап при отделке жилья.
На данный момент материал прошел все необходимые тесты, в Муромский области уже построен первый дом из бетона, созданного Ильей и его командой. Также, ребятами получен патент и главная цель сейчас — наладить массовое производство.
Удачно, что Владимирская область — один из регионов, который получил крупные инвестиции на выращивание и переработку технической конопли, что может помочь Илье не только облегчить логистику и производство, но и сделает костробетон продуктом полностью регионально производства.
«Сейчас мечтаю о том, чтобы любой человек, который захочет построить дом из нашего бетона мог просто пойти и купить его в любом строительном магазине» — говорит Илья, — «А молодых ребят призываю заниматься наукой, потому что наука — это не сидение в пыльной лаборатории в очках и халате за скучными занятиями. Наука — это поездки, конференции, возможность создать что-то новое, что может приносить пользу и доход. Наука — это как бизнес: если ты вкладываешься и тебе интересно, то обязательно получишь отдачу».