В сентябре белгородцам выдали больше 19 тысяч кредиток

Примечательно, что за год количество выданных кредиток в Белгородской области заметно выросло: в сентябре 2022 года жители получили 19 174 кредитные карты на общую сумму почти 1,4 млрд рублей. Годом ранее показатель составил 16 092 карты на сумму 1,1 млрд рублей. Рост составил 19 %.
При этом месяцем ранее – в августе 2022 года – показатель был ещё выше – 21 659 кредиток на сумму 1,3 млрд рублей. Средний чек по карте при этом был заметно меньше – 60 342 рубля в августе и 72 445 рублей – в сентябре.
Для сравнения: в соседней Воронежской области в сентябре банки выдали 30,7 тыс. кредитных карт с общим лимитом 2,24 млрд рублей. Годом ранее показатель составлял 24,14 тыс. карт с лимитом 1,7 млрд рублей. За год рост составил 27 %.
В целом показатели Белгородской области соответствуют общероссийским тенденциям. В среднем по стране в сентябре 2022 года число выданных кредиток выросло на четверть по сравнению с сентябрём 2021 года: 1,97 млн карт против 1,57 млн новых карт. Подрос и общий лимит – со 125,71 млрд рублей до 161,33 млрд рублей.
Всего за 9 месяцев 2022 года банки выдали 14,55 млн кредитных карт с общим лимитом 1,08 трлн рублей. За 9 месяцев 2021 года россияне получили 1,38 млн кредитных карт с общим лимитом 825,22 млрд рублей.