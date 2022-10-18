В сентябре белгородцам выдали больше 19 тысяч кредиток

При этом месяцем ранее – в августе 2022 года – показатель был ещё выше – 21 659 кредиток на сумму 1,3 млрд рублей. Средний чек по карте при этом был заметно меньше – 60 342 рубля в августе и 72 445 рублей – в сентябре.