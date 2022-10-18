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В Москве состоялся диалог о сотрудничестве России и Кувейта

Вчера, 20:22
Фото: roscongress.org
В Москве прошла встреча советника российского президента Антона Кобякова и чрезвычайного и полномочного посла Государства Кувейт в России Мансура аль-Отейби.

В рамках диалога двух дипломатов обсуждались возможности расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя государствами. Стороны смогли договориться и об организации совместных деловых и культурных мероприятий, приуроченных 60-летнему юбилею установления дипломатических связей. Кроме того, поднимался вопрос о визите делегации из Кувейта на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который должен состояться летом следующего года.

 

Дипломаты пришли к мнению, что присоединение Кувейта к саммиту в роли государства - члена форума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) позволит нарастить возможности сотрудничества и преобразовать СВМДА в международную организацию.

 

Кобяков и аль-Отейби также пообщались на тему предполагаемой отмены визового режима между двумя странами.

 

Особый акцент в рамках совещания был сделан на возможности расширения партнерских инвестпроектов. Так, речь шла об учреждении российско-кувейтского фонда инвестиций.

 

Обсуждения коснулись и планов по организации деловых, культурных и научных мероприятий как на российской территории, так и в Кувейте. Их главной темой станет юбилей установления дипломатических отношений между странами. Помимо этого, было обговорено партнерство между ТПП Кувейта и Фондом Росконгресс.

 

Кобяков отметил важность визита делегаций Кувейта на ПМЭФ и Восточный экономический форум (ВЭФ) в грядущем году, так как присутствие на данных площадках позволит ознакомить российский рынок с кувейтскими проектами. При этом советник президента России подчеркнул важность участия молодых специалистов и ученых Кувейта в молодежных сессиях этих форумов.

 

ПМЭФ представляет собой пространство для общения по актуальным направлениям мировой повестки. На форуме может состояться подписание двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и Кувейтом.

#Экономика
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