В Москве состоялся диалог о сотрудничестве России и Кувейта

В рамках диалога двух дипломатов обсуждались возможности расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя государствами. Стороны смогли договориться и об организации совместных деловых и культурных мероприятий, приуроченных 60-летнему юбилею установления дипломатических связей. Кроме того, поднимался вопрос о визите делегации из Кувейта на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который должен состояться летом следующего года.
Дипломаты пришли к мнению, что присоединение Кувейта к саммиту в роли государства - члена форума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) позволит нарастить возможности сотрудничества и преобразовать СВМДА в международную организацию.
Кобяков и аль-Отейби также пообщались на тему предполагаемой отмены визового режима между двумя странами.
Особый акцент в рамках совещания был сделан на возможности расширения партнерских инвестпроектов. Так, речь шла об учреждении российско-кувейтского фонда инвестиций.
Обсуждения коснулись и планов по организации деловых, культурных и научных мероприятий как на российской территории, так и в Кувейте. Их главной темой станет юбилей установления дипломатических отношений между странами. Помимо этого, было обговорено партнерство между ТПП Кувейта и Фондом Росконгресс.
Кобяков отметил важность визита делегаций Кувейта на ПМЭФ и Восточный экономический форум (ВЭФ) в грядущем году, так как присутствие на данных площадках позволит ознакомить российский рынок с кувейтскими проектами. При этом советник президента России подчеркнул важность участия молодых специалистов и ученых Кувейта в молодежных сессиях этих форумов.
ПМЭФ представляет собой пространство для общения по актуальным направлениям мировой повестки. На форуме может состояться подписание двусторонних инвестиционных соглашений между Россией и Кувейтом.