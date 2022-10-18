В Москве состоялся диалог о сотрудничестве России и Кувейта

В рамках диалога двух дипломатов обсуждались возможности расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя государствами. Стороны смогли договориться и об организации совместных деловых и культурных мероприятий, приуроченных 60-летнему юбилею установления дипломатических связей. Кроме того, поднимался вопрос о визите делегации из Кувейта на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который должен состояться летом следующего года.