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В мэрии Белгорода снова перемешают заместителей Иванова

Вчера, 13:30
Фото: Bel.ru

В структуре мэрии Белгорода произойдут изменения

Должность заместителя главы администрации города – руководителя комитета имущественных и земельных отношений заменят другой, сообщили в мэрии.

В городской администрации изменится структура. Проект решения рассмотрели на комиссии горсовета.

Должность заместителя главы администрации города – руководителя комитета имущественных и земельных отношений заменят другой. Она будет называться заместитель главы администрации города по строительству.

По словам мэра Антона Иванова, руководитель комитета имущественных и земельных отношений будет в непосредственном подчинении главы администрации, статуса заместителя у него не будет. В подчинение к заммэра по строительству перейдёт департамент строительства и архитектуры.

При этом первый заместитель главы администрации должен координировать реализацию основных инфраструктурных проектов и структурных подразделений мэрии. Проект решения депутаты горсовета обсудят на очередной сессии.

 

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