В мэрии Белгорода снова перемешают заместителей Иванова

В городской администрации изменится структура. Проект решения рассмотрели на комиссии горсовета.
Должность заместителя главы администрации города – руководителя комитета имущественных и земельных отношений заменят другой. Она будет называться заместитель главы администрации города по строительству.
По словам мэра Антона Иванова, руководитель комитета имущественных и земельных отношений будет в непосредственном подчинении главы администрации, статуса заместителя у него не будет. В подчинение к заммэра по строительству перейдёт департамент строительства и архитектуры.
При этом первый заместитель главы администрации должен координировать реализацию основных инфраструктурных проектов и структурных подразделений мэрии. Проект решения депутаты горсовета обсудят на очередной сессии.