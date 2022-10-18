В Белгородской области количество работающей молодёжи сократилось на 10 %

Во втором квартале 2022 года количество работающей молодёжи сократилось на 10,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Это худший показатель среди регионов Черноземья и седьмой с конца по ЦФО.
Количество работников до 30 лет в регионе уменьшилось на 13,9 тыс. человек. Доля сотрудников указанной возрастной категории составила 15,4 % от работающего населения.
В соседней Курской области количество работающей молодёжи сократилось на 2,4 %. На 5,9 % меньше работников до 30 лет стало и в Воронежской области.
Наиболее близкие с Белгородской областью показатели оказались у Тамбовской и Орловской – 8,6 % и 8,4 % соответственно. В Липецкой области число работающей молодёжи сократилось на 4,3 %. Лучшим показателем может похвастаться Брянская область, у которой число таких работников уменьшилось всего на 0,3 %.