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В Белгородской области количество работающей молодёжи сократилось на 10 %

Вчера, 14:37
Фото: 1MI
Это худший показатель по Черноземью, следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Во втором квартале 2022 года количество работающей молодёжи сократилось на 10,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Это худший показатель среди регионов Черноземья и седьмой с конца по ЦФО.

Количество работников до 30 лет в регионе уменьшилось на 13,9 тыс. человек. Доля сотрудников указанной возрастной категории составила 15,4 % от работающего населения.

В соседней Курской области количество работающей молодёжи сократилось на 2,4 %. На 5,9 % меньше работников до 30 лет стало и в Воронежской области.

Наиболее близкие с Белгородской областью показатели оказались у Тамбовской и Орловской – 8,6 % и 8,4 % соответственно. В Липецкой области число работающей молодёжи сократилось на 4,3 %. Лучшим показателем может похвастаться Брянская область, у которой число таких работников уменьшилось всего на 0,3 %. 

 

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#Общество#Черноземье#Молодёж#Работники до 30 лет#Статистика#Сокращение#Регионы#Наталья Корявых
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