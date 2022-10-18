В Белгородской области количество работающей молодёжи сократилось на 10 %

Наиболее близкие с Белгородской областью показатели оказались у Тамбовской и Орловской – 8,6 % и 8,4 % соответственно. В Липецкой области число работающей молодёжи сократилось на 4,3 %. Лучшим показателем может похвастаться Брянская область, у которой число таких работников уменьшилось всего на 0,3 %.