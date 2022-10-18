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Posted 18 октября 2022, 05:20

Published 18 октября 2022, 05:20

Modified 18 октября 2022, 05:20

Updated 18 октября 2022, 05:20

В Белгородской области гражданство РФ в 2022 году получили 6294 гражданина Украины

В Белгородской области гражданство РФ в 2022 году получили 6294 гражданина Украины

18 октября 2022, 05:20
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
Это практически в два раза больше, чем за весь 2021 год. Среди получивших гражданство РФ в 2022 году 1028 детей. Об этом журналистам «Бел.Ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По информации ведомства, с февраля по сентябрь 2022 года в подразделениях по вопросам миграции областного УМВД получили гражданство Российской Федерации 6294 гражданина Украины, ДНР и ЛНР, в том числе 1028 детей.

В ведомстве добавили, что в 2021 году положительные решения о получении гражданства РФ приняли в отношении 3443 граждан Украины, что практически в два раза меньше.

Что касается сроков рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ, в упрощённом порядке это занимает не более трёх месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов. При этом отсутствие регистрации на территории страны не является основанием для отклонения заявления.

Чтобы прописаться в РФ, иностранец должен предъявить принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту. Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии, а затем предоставляет его в миграционку, МФЦ либо отправляет по почте (почта принимает документы при первичной постановке на учёт на срок до 90 дней с даты въезда в РФ).

От постановки на учёт по месту пребывания освобождаются граждане Украины, которые находятся на территории России меньше 90 дней с даты въезда при наличии у них миграционной карты с датой-штампом, который ставится при пересечении госграницы.

Вместе с тем в ведомстве уточнили, что периоды и порядок оформления пребывания граждан Украины на территории России существенно либерализованы положениями указа президента РФ с августа 2022 года. 

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#УМВД#Эксклюзив#Гражданство#Российское гражданство
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