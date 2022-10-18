В Белгородской области гражданство РФ в 2022 году получили 6294 гражданина Украины

Что касается сроков рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ, в упрощённом порядке это занимает не более трёх месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов. При этом отсутствие регистрации на территории страны не является основанием для отклонения заявления.