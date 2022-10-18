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Учителей в приграничье Белгородской области заставляют приходить в школы

Вчера, 19:52
Фото: 1MI
На это пожаловалась белгородка во время прямого эфира Вячеслава Гладкова 18 октября.

Несмотря на досрочные каникулы и дистанционное обучение, учителей школ, находящихся в 7-10 км от границы заставляют сдавать отчёты, находясь в учреждении. Вопрос, почему так происходит и как при этом соблюдается безопасность учителей, задала Ирина Белых губернатору Белгородской области.

Вячеслав Гладков предложил женщине обратиться с этим вопросом к его заместителю Андрею Милёхину.

«Самое ценное, что есть – это ценность человеческой жизни, человеческого здоровья. Нужно будет обратиться к моему заместителю Андрею Викторовичу Милёхину. Уже по нескольким школам мы это отработали», – ответил губернатор.

Также Вячеслав Гладков отметил, что возможность переводить работу учителей есть во всех школах.

Напомним, что с 17 октября во всех школах Белгородской области по решению губернатора объявили досрочные каникулы.

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#Дарья Немцева#Эксклюзив#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Школы#Общество
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