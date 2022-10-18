Учителей в приграничье Белгородской области заставляют приходить в школы

Несмотря на досрочные каникулы и дистанционное обучение, учителей школ, находящихся в 7-10 км от границы заставляют сдавать отчёты, находясь в учреждении. Вопрос, почему так происходит и как при этом соблюдается безопасность учителей, задала Ирина Белых губернатору Белгородской области.