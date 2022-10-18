Учителей в приграничье Белгородской области заставляют приходить в школы

Несмотря на досрочные каникулы и дистанционное обучение, учителей школ, находящихся в 7-10 км от границы заставляют сдавать отчёты, находясь в учреждении. Вопрос, почему так происходит и как при этом соблюдается безопасность учителей, задала Ирина Белых губернатору Белгородской области.
Вячеслав Гладков предложил женщине обратиться с этим вопросом к его заместителю Андрею Милёхину.
«Самое ценное, что есть – это ценность человеческой жизни, человеческого здоровья. Нужно будет обратиться к моему заместителю Андрею Викторовичу Милёхину. Уже по нескольким школам мы это отработали», – ответил губернатор.
Также Вячеслав Гладков отметил, что возможность переводить работу учителей есть во всех школах.
Напомним, что с 17 октября во всех школах Белгородской области по решению губернатора объявили досрочные каникулы.