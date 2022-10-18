Студенты БГТУ имени Шухова создали и запустили прототип космической ракеты

Команда БГТУ имени Шухова заняла второе место в отборочном туре хакатона, и ребят пригласили в Самару для запуска собственной ракеты на полигоне. Шуховцы спроектировали, изготовили, успешно прошли серию предполётных проверок и запустили прототип ракеты для вывода полезной нагрузки на заданную высоту в условиях ограниченного времени и ресурсов. Сделанный за 2,5 дня прототип позволил вывести полезную нагрузку на требуемую высоту и мягко приземлить ракету с бортовой электроникой в 600 метрах от точки старта.