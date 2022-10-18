Студенты БГТУ имени Шухова создали и запустили прототип космической ракеты

Это всероссийский конкурс студенческих экспериментов в космосе и стратосфере, в котором студенческие команды предлагают и реализовывают собственные эксперименты на Международной космической станции вместе с космонавтами в стратосферном полёте на высоту до 30 км и в высокодинамичном ракетном пуске.
Для участия в конкурсе поступили заявки от 30 команд из 13 образовательных учреждений страны. БГТУ им. В. Г. Шухова представляла команда «Космическая программа Шухова», в которую вошли студенты Химико-технологического института: Семён Домарев, Роман Сидельников и Дмитрий Романюк. Руководитель – кандидат технических наук, доцент Наталья Черкашина.
Команда БГТУ имени Шухова заняла второе место в отборочном туре хакатона, и ребят пригласили в Самару для запуска собственной ракеты на полигоне. Шуховцы спроектировали, изготовили, успешно прошли серию предполётных проверок и запустили прототип ракеты для вывода полезной нагрузки на заданную высоту в условиях ограниченного времени и ресурсов. Сделанный за 2,5 дня прототип позволил вывести полезную нагрузку на требуемую высоту и мягко приземлить ракету с бортовой электроникой в 600 метрах от точки старта.
При разработке ракеты студенты БГТУ применили свои умения в решении комплексной задачи проектирования, 3D-моделирования, программирования и прототипирования.