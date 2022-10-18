Стойленцы взяли золото в региональных соревнованиях по северной ходьбе

«Подобные достижения — лучшая мотивация. Мы надеемся, что число стойленских спортсменов продолжит расти. А мы продолжим создавать для сотрудников новые возможности для занятий спортом. Физическая активность благоприятно влияет на здоровье, а корпоративные спортивные мероприятия еще и повышают эффективность совместной работы», — прокомментировал директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.