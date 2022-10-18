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Стойленцы взяли золото в региональных соревнованиях по северной ходьбе

Вчера, 14:26
Фото: Стойленский ГОК
Команда Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) завоевала первое место в региональных соревнованиях по северной ходьбе. Стойленцы представляли Старооскольский городской округ.

В соревнованиях, которые прошли в Губкине в оздоровительном комплексе «Лесная сказка», приняли участие команды, сформированные из работников различных предприятий, организаций и учреждений области. Участники проекта преодолели дистанцию в 1,5 км. Судьи оценивали технику выполнения дисциплины и общее командное время.

Команду СГОКа представляли десять работников — пять мужчин и пять женщин. Комбинат предварительно организовал для своих спортсменов практические и теоретические занятия, обеспечил инвентарем и корпоративной спортивной формой.

По итогам соревнований стойленская команда отмечена кубком и памятными дипломами. Кстати, в неофициальном личном зачете сотрудницы СГОКа заняли весь пьедестал почета: лучший результат у Юлии Осетровой, второй стала Екатерина Ишкова, третьей — Елена Дергачева. Третье место среди мужчин также занял представитель комбината Анатолий Батищев.

 «Подобные достижения — лучшая мотивация. Мы надеемся, что число стойленских спортсменов продолжит расти. А мы продолжим создавать для сотрудников новые возможности для занятий спортом. Физическая активность благоприятно влияет на здоровье, а корпоративные спортивные мероприятия еще и повышают эффективность совместной работы», — прокомментировал директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

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#Стойленский ГОК#Соревнования#Команда#Дистанция#Общество#Белгородская область
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