Стойленцы взяли золото в региональных соревнованиях по северной ходьбе

В соревнованиях, которые прошли в Губкине в оздоровительном комплексе «Лесная сказка», приняли участие команды, сформированные из работников различных предприятий, организаций и учреждений области. Участники проекта преодолели дистанцию в 1,5 км. Судьи оценивали технику выполнения дисциплины и общее командное время.
Команду СГОКа представляли десять работников — пять мужчин и пять женщин. Комбинат предварительно организовал для своих спортсменов практические и теоретические занятия, обеспечил инвентарем и корпоративной спортивной формой.
По итогам соревнований стойленская команда отмечена кубком и памятными дипломами. Кстати, в неофициальном личном зачете сотрудницы СГОКа заняли весь пьедестал почета: лучший результат у Юлии Осетровой, второй стала Екатерина Ишкова, третьей — Елена Дергачева. Третье место среди мужчин также занял представитель комбината Анатолий Батищев.
«Подобные достижения — лучшая мотивация. Мы надеемся, что число стойленских спортсменов продолжит расти. А мы продолжим создавать для сотрудников новые возможности для занятий спортом. Физическая активность благоприятно влияет на здоровье, а корпоративные спортивные мероприятия еще и повышают эффективность совместной работы», — прокомментировал директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.