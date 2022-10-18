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Стали известны даты каникул в Белгородской области на весь учебный год

Сегодня, 04:20
Фото: 1MI

График каникул каждая школа Белгородской области устанавливает сама

В регионе стартовали досрочные каникулы. Будут ли они продлены, решится к концу недели. Журналисты «Бел.Ру» узнали в областном правительстве расписание каникул на учебный год.

В областном правительстве редакции «Бел.Ру» ответили, что разработкой основной образовательной программы, включающей календарный учебный график, занимаются непосредственно школы.

Областные власти и министерство изменять календарный учебный график не могут. При этом региональное министерство образование направило в школы рекомендации по срокам каникул в 2022-2023 учебном году для использования при составлении и утверждении календарного учебного графика.

Так, министерство рекомендовало следующие сроки каникул в 2022-2023 учебном году:

при четвертном и полугодовом режиме:

  • 24 октября 2022 г. — 30 октября 2022 г.;
  • 26 декабря 2022 г. — 8 января 2023 г.;
  • 27 марта 2023 г. — 2 апреля 2023 г.,
  • дополнительные каникулы для первоклассников: с 20 по 26 февраля 2023 года;
  • 1 июня 2023 г. — 31 августа 2023 г.

при обучении по триместрам:

  • 10 октября 2022 г. — 16 октября 2022 г.;
  • 21 ноября 2022 г. — 27 ноября 2022 г.;
  • 31 декабря 2022 г.- 8 января 2023 г.;
  • 20 февраля 2023 г. — 26 февраля 2023 г.;
  • 10 апреля 2023 г. — 16 апреля 2023 г.;
  • 01 июня 2023 г. — 31 августа 2023 г.

Что касается точного расписания каникул в каждой школе, в правительстве отметили, что из-за продления на территории Белгородской области высокого («жёлтого») уровня террористической опасности и для обеспечения безопасности детей информировать общественность о графиках работы школ не рекомендуется.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Каникулы#Школы#Министерство образования#Всегда актуально
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