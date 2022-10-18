В областном правительстве редакции «Бел.Ру» ответили, что разработкой основной образовательной программы, включающей календарный учебный график, занимаются непосредственно школы.
Областные власти и министерство изменять календарный учебный график не могут. При этом региональное министерство образование направило в школы рекомендации по срокам каникул в 2022-2023 учебном году для использования при составлении и утверждении календарного учебного графика.
Так, министерство рекомендовало следующие сроки каникул в 2022-2023 учебном году:
при четвертном и полугодовом режиме:
при обучении по триместрам:
Что касается точного расписания каникул в каждой школе, в правительстве отметили, что из-за продления на территории Белгородской области высокого («жёлтого») уровня террористической опасности и для обеспечения безопасности детей информировать общественность о графиках работы школ не рекомендуется.