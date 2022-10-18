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Posted 18 октября 2022, 12:55

Published 18 октября 2022, 12:55

Modified 18 октября 2022, 12:55

Updated 18 октября 2022, 12:55

Список организаций, дающих отсрочку от мобилизации

Список организаций, дающих отсрочку от мобилизации

18 октября 2022, 12:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Мобилизованные
В рамках частичной мобилизации некоторые россияне имеют право на бронь от военной службы. Указ о новых изменениях в предоставлении отсрочки подписал президент РФ Владимир Путин в начале октября. Кто не подлежит призыву — в материале «Бел.Ру».

Что такое бронь от мобилизации

Бронь от мобилизации предоставляется работникам, которые обеспечивают беспрерывную работу предприятия и организации. В федеральном законе указано, что отсрочка для таких сотрудников предоставляется на срок до года. При необходимости она продлевается.

При этом между бронью  и отсрочкой есть разница. Так, бронь закрепляется не за человеком, а за его должностью. Также она предоставляется по месту работы или учёбы. В свою очередь, отсрочка — адресная. Её предоставляют по временным причинам. Как только они исчезают, человека могут мобилизовать.

Кому дают бронь

Мужчины, которые получили бронь от мобилизации, попадают в группу особого воинского учёта. Им выдают специальное удостоверение. Чтобы получить бронь, необходимо соблюсти ряд требований:

  • трудоустройство в компании, которая даёт право на бронь;
  • наличие диплома о высшем образовании (для некоторых специальностей);
  • наличие трудового договора;
  • продолжительность рабочего дня не менее восьми часов;
  • выполнение критически важных для организации функций.

Также бронь предоставляется студентам, которые учатся очно или очно-заочно. Речь идёт о студентах, которые:

  • обучаются в СПО или вузах, имеющих государственную аккредитацию (в том числе по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки);
  • получают знания по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;
  • обучаются в СПО и вузах, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров;
  • учатся в духовных образовательных организациях по программам подготовки служителей и религиозного персонала, а также по программам среднего профессионального и высшего образования.

От мобилизации освобождаются сотрудники ряда системообразующих отраслей. Речь идёт о специалистах, которые работают в:

  • сфере IT-технологий, в задачи которых входит разработка, развитие, внедрение, сопровождение и эксплуатация решений в области IT или обеспечение работы информационной инфраструктуры;
  • российских операторах связи и отдельных сооружениях связи, включая центры обработки данных;
  • в системообразующих организациях в сфере информации и связи, федеральных СМИ;
  • финансовых организациях, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры рынка.

Как оформить бронь

Оформить бронь для своих сотрудников должен работодатель. Ему необходимо узнать, может ли организации бронировать сотрудников. Данные есть в комиссии по бронированию. Затем работодатель должен выполнить целый ряд мероприятий: от запроса документов до снятия забронированных сотрудников с общего воинского учёта и постановки на специальный.

Сам работник должен только принести работодателю военный билет. После заполнения документов и заверения сотрудника переводят в группу специального воинского учёта.

Что касается сотрудников IT компаний, они могут подать заявление на бронь самостоятельно. Функция доступна на портале госуслуг. Кроме личных данных, нужно указать сведения о воинском учёте, образовании и работодателе, а также прикрепить к заявке письмо-выписку генерального директора компании с подтверждением информации. Выписка должна быть заверена усиленной электронно-цифровой подписью, полученной в ФНС России.

При этом человек может отказаться от брони и добровольно отправиться служить. Бронь также будет аннулирована, если сотрудника перевели на другую должность или уволили.

 

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Отсрочка#Мобилизованные
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