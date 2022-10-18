Список организаций, дающих отсрочку от мобилизации

При этом между бронью и отсрочкой есть разница. Так, бронь закрепляется не за человеком, а за его должностью. Также она предоставляется по месту работы или учёбы. В свою очередь, отсрочка — адресная. Её предоставляют по временным причинам. Как только они исчезают, человека могут мобилизовать.