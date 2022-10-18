Список организаций, дающих отсрочку от мобилизации

Posted 18 октября 2022, 12:55
Published 18 октября 2022, 12:55
Modified 18 октября 2022, 12:55
Updated 18 октября 2022, 12:55
Бронь от мобилизации предоставляется работникам, которые обеспечивают беспрерывную работу предприятия и организации. В федеральном законе указано, что отсрочка для таких сотрудников предоставляется на срок до года. При необходимости она продлевается.
При этом между бронью и отсрочкой есть разница. Так, бронь закрепляется не за человеком, а за его должностью. Также она предоставляется по месту работы или учёбы. В свою очередь, отсрочка — адресная. Её предоставляют по временным причинам. Как только они исчезают, человека могут мобилизовать.
Мужчины, которые получили бронь от мобилизации, попадают в группу особого воинского учёта. Им выдают специальное удостоверение. Чтобы получить бронь, необходимо соблюсти ряд требований:
Также бронь предоставляется студентам, которые учатся очно или очно-заочно. Речь идёт о студентах, которые:
От мобилизации освобождаются сотрудники ряда системообразующих отраслей. Речь идёт о специалистах, которые работают в:
Оформить бронь для своих сотрудников должен работодатель. Ему необходимо узнать, может ли организации бронировать сотрудников. Данные есть в комиссии по бронированию. Затем работодатель должен выполнить целый ряд мероприятий: от запроса документов до снятия забронированных сотрудников с общего воинского учёта и постановки на специальный.
Сам работник должен только принести работодателю военный билет. После заполнения документов и заверения сотрудника переводят в группу специального воинского учёта.
Что касается сотрудников IT компаний, они могут подать заявление на бронь самостоятельно. Функция доступна на портале госуслуг. Кроме личных данных, нужно указать сведения о воинском учёте, образовании и работодателе, а также прикрепить к заявке письмо-выписку генерального директора компании с подтверждением информации. Выписка должна быть заверена усиленной электронно-цифровой подписью, полученной в ФНС России.
При этом человек может отказаться от брони и добровольно отправиться служить. Бронь также будет аннулирована, если сотрудника перевели на другую должность или уволили.