Савелий Сорин: иммигрант, мечтавший о славе на родине

Полотнам Сорина рукоплескали во Франции и Америке. В Англии проходили его персональные выставки. Тем не менее, художник никогда не разрывал связь с родной страной.
Во время Второй мировой он регулярно делал крупные взносы в фонд помощи СССР, а перед смертью завещал отправить в Россию несколько десятков своих картин, изображающих отечественных деятелей искусства. В их числе был и портрет актрисы немого кино Натальи Кованько.
Сегодня большая часть полотен Савелия Сорина хранится в Третьяковской галерее. А тот самый портрет ялтинской артистки Кованько находится в ДНР. Команда проекта «В рамках Донбасса» отправилась в Донецк, чтобы рассказать вам историю этого мирового шедевра.