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Родители в Белгороде не должны нести ответственность за онлайн-обучение

Вчера, 12:50
Фото: 1MI
После перевода детей на дистант в редакцию «Бел.Ру» поступали жалобы от родителей, которые рассказали, что на них возложили ответственность за прохождение школьной программы. Чтобы узнать, должно ли так быть, мы направили официальный запрос в городскую администрацию.

До ухода на досрочные каникулы школьники неделю осваивали программу удалённо. Родителям выдали заявления, в которых прописано, что ответственность за жизнь и здоровье детей, а также прохождение программы родители или законные представители берут на себя.

Также в редакцию «Бел.Ру» поступили жалобы от родителей, в которых было сказано, что учителя не проводят уроки онлайн, а только скидывают файлы, в которых нужно выполнить и классную, и домашнюю работу.

Я работаю до вечера. У меня ребёнок-второклассник, находится целый день дома один. Домашнее и классное задание нужно скинуть до 16:00. Как это сделать, никто не сказал. Что делать родителям, которые не могут объяснить детям новый материал или работать удалённо?
Марина, белгородка

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в городскую администрацию. В мэрии нам сообщили, что на дистанционное обучение перевели 47 школ Белгорода. Онлайн обучались 38 710 учеников с 1 по 11 класс.

При дистанционном образовании использовались информационные образовательные платформы, например «Учи.ру», «Российская электронная школа», «Яндекс учебник», ресурсы «Виртуальной школы», платформы видеоконференцсвязи и другие электронные средства коммуникации.

Городские власти также отметили, что дистанционное обучение предполагает все формы и типы проведения уроков, в том числе и изучение нового материала. Для прохождения новых тем рекомендовано использовать видеоконференцсвязь или другие средства прямой коммуникации с возможностью иллюстрированной подачи материала.

При этом за прохождение образовательных программ отвечают школы. Онлайн-обучение не снимает с них ответственность. Что касается родителей, они являются участниками процесса, но не несут ответственность за реализацию образовательных программ.

Выбор методов обучения и технологий также находится в компетенции школ. Общие требования закреплены в локальных актах, которые размещены на официальных сайтах общеобразовательных организаций.

Если родители считают, что со стороны педагогов есть нарушения в освоении школьной программы, они могут обратиться к директорам школ или в управление образования администрации горда по номеру 8 (4722) 38-06-62.

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#Кристина Семенчук#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Дистанционное обучение#Школы#Мэрия белгорода#Директор#Образование
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