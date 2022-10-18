Родители в Белгороде не должны нести ответственность за онлайн-обучение

До ухода на досрочные каникулы школьники неделю осваивали программу удалённо. Родителям выдали заявления, в которых прописано, что ответственность за жизнь и здоровье детей, а также прохождение программы родители или законные представители берут на себя.
Также в редакцию «Бел.Ру» поступили жалобы от родителей, в которых было сказано, что учителя не проводят уроки онлайн, а только скидывают файлы, в которых нужно выполнить и классную, и домашнюю работу.
Я работаю до вечера. У меня ребёнок-второклассник, находится целый день дома один. Домашнее и классное задание нужно скинуть до 16:00. Как это сделать, никто не сказал. Что делать родителям, которые не могут объяснить детям новый материал или работать удалённо?
Марина, белгородка
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в городскую администрацию. В мэрии нам сообщили, что на дистанционное обучение перевели 47 школ Белгорода. Онлайн обучались 38 710 учеников с 1 по 11 класс.
При дистанционном образовании использовались информационные образовательные платформы, например «Учи.ру», «Российская электронная школа», «Яндекс учебник», ресурсы «Виртуальной школы», платформы видеоконференцсвязи и другие электронные средства коммуникации.
Городские власти также отметили, что дистанционное обучение предполагает все формы и типы проведения уроков, в том числе и изучение нового материала. Для прохождения новых тем рекомендовано использовать видеоконференцсвязь или другие средства прямой коммуникации с возможностью иллюстрированной подачи материала.
При этом за прохождение образовательных программ отвечают школы. Онлайн-обучение не снимает с них ответственность. Что касается родителей, они являются участниками процесса, но не несут ответственность за реализацию образовательных программ.
Выбор методов обучения и технологий также находится в компетенции школ. Общие требования закреплены в локальных актах, которые размещены на официальных сайтах общеобразовательных организаций.
Если родители считают, что со стороны педагогов есть нарушения в освоении школьной программы, они могут обратиться к директорам школ или в управление образования администрации горда по номеру 8 (4722) 38-06-62.