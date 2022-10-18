Родители в Белгороде не должны нести ответственность за онлайн-обучение

После перевода детей на дистант в редакцию «Бел.Ру» поступали жалобы от родителей, которые рассказали, что на них возложили ответственность за прохождение школьной программы. Чтобы узнать, должно ли так быть, мы направили официальный запрос в городскую администрацию.

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