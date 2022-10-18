РЭО: В России каждый год на свалки уходит до полутонны золота

Следует отметить, что с 2023 года в рамках расширенной ответственности производителя закрыть ответственность можно будет исключительно у верифицированных утилизаторов. То есть тех, которые будут внесены в подготавливаемый РЭО и Росприроднадзором реестр. У них будут проверяться не только мощности, но и источники сырья.