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РЭО: В России каждый год на свалки уходит до полутонны золота

Вчера, 18:36
В составе отходов бытовой и электронной техники, ежегодно выбрасываемых на свалки в нашей стране, содержится до 500 килограммов золота. Об этом на Российском экологическом форуме рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

Руководитель ППК “РЭО” сообщил, что в России ежегодно образуется около 1,5 млн тонн отходов электронного и электрооборудования (ОЭЭО) и почти миллион тонн – это сломанная или устаревшая бытовая техника. К сожалению, у нас перерабатывается только 5% ОЭЭО, а 95% вывозится на свалку и отравляет окружающую среду, пишет 360tv.ru.

Буцаев привёл данные из информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям. В нём говорится, что в тонне печатных плат содержится от 25 до 1000 граммов золота и от 250 до 5000 граммов серебра. Также там присутствуют палладий и платина. Эти драгметаллы можно извлекать и использовать как ценные вторичные ресурсы. 

Остальную часть электронных отходов составляют холодильное и климатическое оборудование – 22%, офисная техника и IT-оборудование – 9%, источники света, содержащие ртуть, – 2%.

В РЭО считают, что для ОЭЭО необходимо разрабатывать технологии сбора и утилизации, а также законодательные нормы, которые будут регулировать эти процессы. 

Следует отметить, что с 2023 года в рамках расширенной ответственности производителя закрыть ответственность можно будет исключительно у верифицированных утилизаторов. То есть тех, которые будут внесены в подготавливаемый РЭО и Росприроднадзором реестр. У них будут проверяться не только мощности, но и источники сырья.

Реестр утилизаторов отходов базируется содержится в ЕФГИС УОИТ (Единая государственная система учета отходов от использования товаров).

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