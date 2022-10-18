Путин включил Галину Пятых в состав комиссии по присуждению госпремий

Путин расширил состав комиссии, поэтому туда вошли новые омбудсмены. Помимо Пятых там оказались также уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова и уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелёва.