Путин включил Галину Пятых в состав комиссии по присуждению госпремий

Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых вошла в состав комиссии по присуждению государственных премий по правозащите и по благотворительности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Путин расширил состав комиссии, поэтому туда вошли новые омбудсмены. Помимо Пятых там оказались также уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова и уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелёва.
Комиссия образована в 2016 году. Премии уже получали общественные деятели, работающие с проектами помощи детям.