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Путин включил Галину Пятых в состав комиссии по присуждению госпремий

Вчера, 14:25
Фото: страница Галины Пятых в соцсети
Детский омбудсмен Белгородской области вошла в комиссию по решению президента. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых вошла в состав комиссии по присуждению государственных премий по правозащите и по благотворительности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Путин расширил состав комиссии, поэтому туда вошли новые омбудсмены. Помимо Пятых там оказались также уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова и уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелёва.

Комиссия образована в 2016 году. Премии уже получали общественные деятели, работающие с проектами помощи детям.

 

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#Общество#Владимир Путин#Галина Пятых#Наталья Корявых#Комиссия по присуждению премий
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