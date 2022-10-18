Погрануправление ФСБ нашло в приграничном Белгородском селе патроны и порох

Posted 18 октября 2022, 13:03
Published 18 октября 2022, 13:03
Modified 18 октября 2022, 13:03
Updated 18 октября 2022, 13:03
Охотничьи патроны и порох обнаружили в селе Муром Шебекинского горокруга. Боеприпасы нашли во время обхода населённого пункта.
Сотрудники управления изъяли 160 патронов, ёмкость и пакет с порохом. Процессуальное решение примут после проверки.
Напомним, 35-летний житель Белгородского района незаконно хранил пистолет Макарова и патроны. По данному факту возбудили два уголовных дела.