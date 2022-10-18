По итогам конкурса национального контента ИРИ поддержку получат 4 проекта 1MI

По словам главы ИРИ Алексея Гореславского, в рамках отбора удалось ознакомиться с множеством достойных проектов, которые создавались как опытными продюсерами, так и начинающими специалистами из разных уголков России. Благодаря конкурсу удалось получить срез тех процессов, в которых намерена участвовать индустрия, выяснить, какие темы сейчас актуальны для нее и ее аудитории. В конкурсе приняли участие блогерские проекты, сериалы актуальной тематики, впечатляющие документальные творения на разные темы. Сейчас среди россиян присутствует объяснимый запрос на осмысление происходящих в мире событий и поиск самих себя в этом пространстве, и отрасль способна дать ответы на такие потребности. Гореславский также упомянул про большое количество представленных молодежных сериалов, интерактивных образовательных шоу. Молодые команды, которые по итогам прошлого конкурса получили поддержку ИРИ, создали новые успешные проекты и представили на нынешнем конкурсе новые сезоны — что демонстрирует вклад организации в поддержку талантливых новичков отрасли и предложенных ими инициатив. На финальной защите состав жюри продюсерского совета учитывал такие факторы, как актуальность истории, профессионализм и масштаб работы создателей, разумное планирование бюджета проекта, стратегию продвижения, чтобы на основе анализа этих данных выбрать проекты для поддержки.