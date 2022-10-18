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Очередные обстрелы Белгородской области и приезд американского журналиста: итоги дня

Вчера, 16:00
Белгородская область снова оказалась под огнём ВСУ, в областной центр приехал ютуб-блогер Патрик Ланкастер, а жители пострадавшей от обстрела многоэтажки смогут вернуться домой.

Белгородчина под огнём

18 октября обстреляли железнодорожную станцию в Белгородском районе. Пострадал один мужчина. Он получил осколочное ранение в ногу. Ему оказали медпомощь. Также повредило контактную сеть. Движение поездов было временно приостановлено.

Грайворонские сёла тоже были атакованы ВСУ. Населённые пункты обстреливали из миномётов. Известно об одном пострадавшем. В Мокрой Орловке от обстрела повреждён молочный комплекс. В двух сёлах жители остались без света.

Гости из США

В Белгород приехал американский ютуб-блогер Патрик Ланкастер. Он побывал в доме на улице Губкина, на который упали обломки ракеты. Журналист сделал репортаж по итогам обстрела города со стороны Украины 13 октября.

Ланкастер снимал дом с крыши соседнего здания. Также он пообщался с белгородцами и поднялся на верхний этаж многоэтажки, где повреждения были наиболее серьёзными.

Возвращение домой

Жители дома на Губкина, который пострадал от обстрела, смогут вернуться домой в конце недели. Это касается только тех, чьи квартиры не получили повреждения.

Тем временем строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Инженерные системы уже работают как обычно, а строители усилили несущие стены.

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#Новости Белгорода#Белгород#Итоги дня#Дом на Губкина#Американец#Обстрелы Белгородской области#Наталья Корявых
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