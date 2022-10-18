Невзирая ни на что: о чём мечтает 10-летний белгородец с ДЦП?

Ввиду своего диагноза Тимофею часто приходиться ездить не реабилитации, но даже с таким непростым графиком мальчик успевает прочитать много книг. Те, кто с ним хоть раз пообщались, считают его интересным собеседником и общаются с ним, как со взрослым рассудительным человеком. Жить полной жизнью можно даже в периоды реабилитации, доказывает юный герой.



Тимофей невероятно добрый мальчик, мальчик со сложной судьбой. Он просыпается с мыслью о том, что рядом с ним много добрых людей, которые готовы прийти к нему на помощь. А достичь успехов во всех начинаниях и справляться с трудностями мальчику помогает мощная поддержка близких и любящих его людей.