Невзирая ни на что: о чём мечтает 10-летний белгородец с ДЦП?

Наш юный герой проекта #безграничные_возможности2022, пожалуй, один из разносторонних участников проекта. Тимофей Соболев родился с врождённым заболеванием, врачи поставили ему диагноз ДЦП. Невзирая на все сложности и проблемы, наперекор диагнозу, этот парень живёт интересную, свою неповторимую жизнь.
В этом году Тимофей окончил второй класс, учится он в обычной школе в Строителе. Мальчику нравится обучение, и науки даются ему хорошо. С одноклассниками Тимофей тоже успел подружиться, а они любят его и с радостью проводят с ним время
Это заболевание неизлечимо, поэтому Тимоша старается «подружиться» со своей болезнью, а мама мальчика Евгения прикладывает все усилия, чтобы как можно комфортней адаптировать жизнь сына в обществе.
— Тимоша именно тот герой безграничных возможностей, о котором должны услышать такие же детки и их родители. С ДЦП можно жить, учиться, заниматься спортом и быть счастливым несмотря ни на что! — считает Евгения.
О чем же мечтает наш юный герой?
Тимофей мечтает попасть в сборную по пулевой стрельбе и стать самым успешным в этом спорте. Сейчас он посещает секцию по стрельбе и упорно тренируется.
А ещё Тимоша хочет встретиться с рок-музыкантом Валерием Кипеловым. Да-да, мальчик фанат рока, в его плейлисте можно услышать песни группы «Кино». Рок навсегда в его сердечке!
Тимофей очень разносторонний мальчик, этому пример его интерес к анимации. Всеми известный мультик «Смешарики» он изучил вдоль и поперёк. Ему известна вся команда создателей, имена режиссёров, сценаристов, аниматоров, артистов по озвучке. Он даже умудряется замечать киноляпы в своём любимом мультике.
Ввиду своего диагноза Тимофею часто приходиться ездить не реабилитации, но даже с таким непростым графиком мальчик успевает прочитать много книг. Те, кто с ним хоть раз пообщались, считают его интересным собеседником и общаются с ним, как со взрослым рассудительным человеком. Жить полной жизнью можно даже в периоды реабилитации, доказывает юный герой.
Тимофей невероятно добрый мальчик, мальчик со сложной судьбой. Он просыпается с мыслью о том, что рядом с ним много добрых людей, которые готовы прийти к нему на помощь. А достичь успехов во всех начинаниях и справляться с трудностями мальчику помогает мощная поддержка близких и любящих его людей.
— Следующий день становится только лучше и лучше. И так будет всегда. Я бы себе посоветовал больше стараться и никогда не сдаваться. И всё получиться! Не останавливаться никогда!, — Тимофей.