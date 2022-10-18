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Младший брат Фёдора Емельяненко пойдёт добровольцем на спецоперацию на Украине

Сегодня, 06:55
Фото: страница Фёдора Емельяненко в ВК
Об этом Последний император рассказал в своих соцсетях.

Младший брат знаменитых бойцов ММА Фёдора и Александра Емельяненко подписал контракт с Вооружёнными силами РФ и добровольцем отправился в зону СВО, сообщил Фёдор в своём профиле в соцсети.

Александр Емельяненко уточнил телеканалу «Матч ТВ», что младший брат Иван прошёл медкомиссию и отправится на Украину добровольцем, но когда именно он поедет туда, пока неизвестно.

Иван Емельяненко – мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою.

Напомним, ранее Александр Емельяненко согласился посетить ЛДНР за 300 тысяч рублей в день, но после публикаций в СМИ об этом заявил, что готов сделать это бесплатно.

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