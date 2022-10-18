Младший брат Фёдора Емельяненко пойдёт добровольцем на спецоперацию на Украине

Младший брат знаменитых бойцов ММА Фёдора и Александра Емельяненко подписал контракт с Вооружёнными силами РФ и добровольцем отправился в зону СВО, сообщил Фёдор в своём профиле в соцсети.
Александр Емельяненко уточнил телеканалу «Матч ТВ», что младший брат Иван прошёл медкомиссию и отправится на Украину добровольцем, но когда именно он поедет туда, пока неизвестно.
Иван Емельяненко – мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою.
Напомним, ранее Александр Емельяненко согласился посетить ЛДНР за 300 тысяч рублей в день, но после публикаций в СМИ об этом заявил, что готов сделать это бесплатно.