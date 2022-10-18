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Мэрия Белгорода планирует потратить на услуги такси 7,5 млн рублей

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI
Управление обеспечения деятельности администрации Белгорода ищет подрядчика, который окажет транспортные услуги по пассажирским перевозкам в режиме такси. Такси будут подавать круглосуточно семь дней в неделю.

Согласно документам госзакупки, максимально на транспортные услуги по пассажирским перевозкам в режиме такси городские власти готовы потратить 7,5 млн рублей. Возить пассажиров будут по территории Белгорода и Белгородского района.

Транспортные услуги подрядчик будет оказывать ежедневно (включая субботу и воскресенье), а также в праздничные дни. При этом стоимость услуг будет фиксированной (независимо от дня недели).

Исполнитель обязан будет обеспечить одновременную подачу не менее 60 автомобилей (не менее четырёх посадочных мест).

Стоимость организации поездки (подача авто, пять минут ожидания, путь до 2 км), простоя, а также остановки в пути будет установлена в контракте по итогам проведения аукциона.

Маршрут, места остановок, время отправления будет определять заказчик. Во время поездки маршрут можно будет изменить. В свою очередь, подрядчик должен будет обеспечить наличие персонального менеджера и диспетчера круглосуточно семь дней в неделю.

Заказать такси можно будет через мобильное приложение, в письменном виде или через оператора службы поддержки. Машину обязаны будут подать в течение 15 минут.

Исполнитель обязан будет создать и поддерживать в исправном состоянии в течение срока контракта личный кабинет заказчика на своём сайте без взимания платы.

В личном кабинете будет информация о заявках, выполненных заказах и их параметрах (время поступления заявки, время подачи, маршрут поездки, пробег, стоимость и т. д.). Также там можно будет отследить поездки.

При подаче в автомобиле должен быть чистый салон, отсутствие запахов горюче-смазочных материалов, табачного дыма и других неприятных запахов. Также зимой внутри авто должно быть тепло, а летом — прохладно.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 21 октября.

Напомним, ранее у мэрии Белгорода отсудили 479 тысяч рублей за разрыв контракта на перевозки в такси.

 

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