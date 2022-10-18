Мау: Проект федбюджета на 2023–2025 годы говорит о сохранении бюджетной устойчивости

По мнению Мау, бюджетная политика Российской Федерации показала свою эффективность. Он заявил, что экономика государства остаётся устойчивой благодаря бюджетной и денежной политике прошлых лет, которую он назвал «в высшей степени ответственной», пишет mk.ru.
Ректор заявил, что бюджет на следующие 3 года формируется в очень сложной экономической и геополитической обстановке, поэтому основная экономическая задача руководства страны — сохранить бюджетную устойчивость.
В основе бюджета на ближайшую трёхлетку лежит прогноз Минэкономразвития, который, по словам Мау, учитывает основные внешние и внутренние факторы и выглядит сбалансированным.
Реалистичными выглядят перспективы развития отдельных регионов, обрабатывающей промышленности и нефтегазовой отрасли. Одной из главных особенностей нового трёхлетнего бюджета является ослабление рентной зависимости. Нефтегазовые доходы снизятся более чем на треть в реальном выражении. Это важный стратегический структурный сдвиг. Поступления же доходов, не связанных с нефтью и газом, в рассматриваемом периоде демонстрируют относительную стабильность, колеблясь в пределах 11,4 — 11,6% ВВП.
Отметил Мау и меры, принимаемые правительством для диверсификации экспорта энергоресурсов. Они касаются в том числе полного или частичного перенаправления экспорта в другие государства.
Владимир Мау подчеркнул и налоговые изменения, заложенные в новый бюджет, а также то, что кабмин не допускает роста налогов, которые взимаются с граждан.
Государственный бюджет остаётся социально ориентированным. Это значит, что государство в полной мере исполнит взятые на себя социальные обязательства. Более того, в бюджете запланирован двадцатипроцентный рост расходов на социальную политику.
Что касается госдолга, то рост его будет незначительным — с 16,0% ВВП в 2022-м до 17,5% ВВП в 2025-м. Это безопасный уровень и по структуре, и по размеру. Внешний долг также продолжает сокращаться — с 19,3% до 16,5%.
На субфедеральном уровне также ожидается высокий уровень бюджетной сбалансированности.
Ректор РАНХиГС заявил, что есть возможность говорить о бюджетной устойчивости на ближайшие 3 года. Он считает, что при проведении оптимизационных мероприятий в предстоящую трёхлетку необходимо не допустить сокращения расходов производительного характера в реальном выражении по сравнению с достигнутым уровнем. Это в сложившейся ситуации единственный подход к формированию бюджета.