Мау: Проект федбюджета на 2023–2025 годы говорит о сохранении бюджетной устойчивости

Что касается госдолга, то рост его будет незначительным — с 16,0% ВВП в 2022-м до 17,5% ВВП в 2025-м. Это безопасный уровень и по структуре, и по размеру. Внешний долг также продолжает сокращаться — с 19,3% до 16,5%.