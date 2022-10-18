Кубанского губернатора критикуют за высказывания о трагедии в Ейске

Высказывания кубанского губернатора Вениамина Кондратьева после трагедии в Ейске получили неоднозначную реакцию. Его слова подвергли критике.
Кондратьев поручил подчинённым создать «хорошее настроение» для жильцов дома, на который упал военный самолёт. В результате происшествия погибли и пострадали люди, а квартиры в их доме сгорели.
По словам чиновника, людям необходимо создать условия для того, чтобы люди могли пойти на работу в хорошем настроении, насколько это возможно. Ведь многие из них уже завтра пойдут на работу.
Подобные высказывания вызвали у горожан недоумение. Они подчеркнули, что хороший настрой важен, но они сомневаются, что эти слова уместны в отношении тех, кто потерял близких.
В результате трагедии погибли 13 человек, в том числе и трое детей. Пострадали 19 человек. По данному факту возбудили уголовное дело. Президент Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим.