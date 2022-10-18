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Кубанского губернатора критикуют за высказывания о трагедии в Ейске

Вчера, 11:54
Фото: t.me/ENews112
Глава Краснодарского края поручил подчинённым создать «хорошее настроение» для жильцов дома, на который рухнул военный самолёт, пишут «Новые известия».

Высказывания кубанского губернатора Вениамина Кондратьева после трагедии в Ейске получили неоднозначную реакцию. Его слова подвергли критике.

Кондратьев поручил подчинённым создать «хорошее настроение» для жильцов дома, на который упал военный самолёт. В результате происшествия погибли и пострадали люди, а квартиры в их доме сгорели.

По словам чиновника, людям необходимо создать условия для того, чтобы люди могли пойти на работу в хорошем настроении, насколько это возможно. Ведь многие из них уже завтра пойдут на работу.

Подобные высказывания вызвали у горожан недоумение. Они подчеркнули, что хороший настрой важен, но они сомневаются, что эти слова уместны в отношении тех, кто потерял близких.

В результате трагедии погибли 13 человек, в том числе и трое детей. Пострадали 19 человек. По данному факту возбудили уголовное дело. Президент Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим. 

 

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#Происшествия#Ейск#Краснодарский край#Крушение самолёта#Погибшие#Высказывания губернатора#Наталья Корявых
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