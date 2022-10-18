Как спецоперация повлияла на строительную отрасль Белгородской области

Также эксперт подчёркивает, что предложений по вторичному жилью в настоящий момент много. Сейчас на одном из сайтов объявлений размещено 900 предложений от частных лиц. В аналогичный период прошлого года на сайте объявлений было представлено 400 таких предложений. Предложений много, но спрос минимальный, подчёркивает эксперт.