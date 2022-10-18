Как спецоперация повлияла на строительную отрасль Белгородской области

По данным правительства Белгородской области, в 2022 году запланирован ввод 1,18 млн кв. м жилья (МКД — 400 тыс. кв. м, ИЖС — 781 тыс. кв. м). Это на 16 тыс. кв. м больше плана ввода жилья 2021 года.
План по вводу многоквартирного жилья вырос в 2,2 раза по сравнению с 2021 годом. В настоящий момент на этапе строительства находится 178 объектов общей жилой площадью 464 тыс. кв. м.
В правительстве подчёркивают, что из-за увеличения стоимости строительных материалов и непростой ситуации в приграничных районах наблюдается снижение темпов строительства ИЖС (на 23% по сравнению с прошлым годом).
Как изменились объёмы строительства и продажи жилья в Белгородской области, мы решили узнать у местных экспертов.
По словам руководителя компании «Лайк недвижимость» Александра Мильского, в настоящий момент наблюдается замедление темпов роста экономики: как мировой, так и российской. Связано это с отголосками пандемии коронавируса, а также с началом спецоперации, когда западные страны ввели санкции против РФ.
Покупательский спрос немного проседает. Инфляция растёт. Если брать конкретно Белгород, то здесь, можно сказать, прифронтовая зона, жизнь неспокойна, многие уезжают. Миграция из других регионов практически прекратилась: она есть, но очень слабая. Поэтому продажи падают.
Александр Мильский
Как отметил Александр Мильский, в настоящий момент подорожали стройматериалы и энергоресурсы, выросла стоимость логистики. Также, по словам эксперта, определённые трудности вызвала частичная мобилизация, потому что некоторых специалистов призвали на военную службу.
Единственное, за что сейчас держится застройщик — льготная ипотека, предоставляемая правительством России. Субсидированная льготная ипотека под низкий процент. Есть также региональное субсидирование.
Александр Мильский
В региональном правительстве отмечают, что трудности в строительных отраслях связаны с последовавшими после начала спецоперации западными санкциями, ограничениями поставок стройматериалов и оборудования из недружественных стран, подорожанием отечественного сырья и дефицитом рабочих кадров в строительной сфере.
Как рассказал «Бел.Ру» Александр Мильский, в текущий период подешевело вторичное жильё, примерно на 10-15%. Цены на новостройки зависят от застройщика, в некоторых случаях цены снизились — кто-то делает акции. Но в основном квартиры в новостройках от белгородских застройщиков подорожали на 5-8%.
Федеральные застройщики пока что у нас не строят. Планировали заходить на рынок, но после начала СВО передумали.
Александр Мильский
По данным правительства Белгородской области, на первичном рынке в сентябре 2022 года средневзвешенная цена реализации 1 кв. м жилья во введённых в эксплуатацию домах составила 92 тыс. рублей, в строящихся (долевое строительство) — 95 тыс. рублей. Цена с начала года выросла почти на 18%.
Как отмечает Александр Мильский, квартиры в новостройках Белгорода под черновую отделку можно купить за 90-95 тыс. рублей за 1 кв. м, с готовым ремонтом — за 120-140 тыс. рублей за 1 кв. м.
Что касается вторички, то 1 кв.м в «хрущёвке» примерно составит от 75 тыс. до 95 тыс. рублей. Более свежие дома — от 85 тыс. до 105 тыс. рублей за 1 кв. м. Это то, что сейчас стоит на продаже. По факту объекты продаются дешевле.
Александр Мильский
Также эксперт подчёркивает, что предложений по вторичному жилью в настоящий момент много. Сейчас на одном из сайтов объявлений размещено 900 предложений от частных лиц. В аналогичный период прошлого года на сайте объявлений было представлено 400 таких предложений. Предложений много, но спрос минимальный, подчёркивает эксперт.