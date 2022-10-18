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Гладков рассказал о состоянии мужчин, раненых при обстреле Белгорода

Вчера, 18:43
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области навестил пострадавших жителей в больнице.
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Обстрел

Как сообщил губернатор, состояние отца и сына, пострадавших во время обстрела в Белгороде, удовлетворительное. Одного из раненых перевели из реанимации в палату.

«Врачи в больнице самые лучшие, все необходимые медикаменты есть. Поэтому уверен, что все будет хорошо. Сейчас самое главное – набираться сил и поскорее выздоравливать», – написал губернатор в телеграм-канале.

Мужчина из Шебекинского горокруга лишился стопы. Ему предстоит пройти курс реабилитации.

«Всех пострадавших после обстрела жителей обязательно отправим на реабилитацию в санатории. Самое главное, что живы, с остальными проблемами справимся», – Вячеслав Гладков.

Напомним, что 16 октября над Белгородом прозвучало 16 взрывов. В результате обстрела пострадали двое мужчин, а также были повреждены несколько домов.

#Дарья Немцева#Обстрел#Белгород#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Гладков#Раненые#Общество
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