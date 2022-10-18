Число погибших после падения самолёта на многоэтажку в Ейске выросло до 13 человек

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что три человека погибли после падения с верхних этажей многоэтажки, в которую врезался истребитель Су-34. ЧП произошло на улице Коммунистической.
По данным МЧС, после крушения самолёта взрыва не было, а причиной пожара стал разлив топлива при ударе о дом. На данный момент известно о 13 погибших и 19 раненых. В числе пострадавших – трое детей и две беременные женщины.
Пилоты самолёта успели катапультироваться перед столкновением с домом. Семьям погибших при крушении самолёта выплатят по миллиону рублей.