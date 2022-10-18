Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Число погибших после падения самолёта на многоэтажку в Ейске выросло до 13 человек

Сегодня, 05:21
Фото: https://t.me/ENews112
По данным МЧС, после падения самолёта на 9-этажный жилой дом в городе Ейск Краснодарского края, которое произошло вечером 17 октября, погибли 13 человек, 19 получили травмы.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что три человека погибли после падения с верхних этажей многоэтажки, в которую врезался истребитель Су-34. ЧП произошло на улице Коммунистической.

По данным МЧС, после крушения самолёта взрыва не было, а причиной пожара стал разлив топлива при ударе о дом. На данный момент известно о 13 погибших и 19 раненых. В числе пострадавших – трое детей и две беременные женщины.

Пилоты самолёта успели катапультироваться перед столкновением с домом. Семьям погибших при крушении самолёта выплатят по миллиону рублей.

Фото: https://t.me/ENews112
#Оксана Артемова#Происшествия#Ейск#Краснодарский край
Подпишитесь
Белгородцы смогут вернуться в повреждённую от обстрела многоэтажку в конце недели
Сегодня, 16:12
Частичная мобилизация в Белгородской области завершена? На вопрос ответил губернатор
Вчера, 20:02
Мужчина пострадал при обстреле железнодорожной станции в Белгородском районе
Сегодня, 11:28
Утро в Белгороде и районе началось с громких звуков
Сегодня, 10:12
Как спецоперация повлияла на строительную отрасль Белгородской области
Сегодня, 06:26
Опрос: Сколько человек уехали из Белгорода за последний месяц?
Сегодня, 16:08