БСК в Стерлитамаке вернулась к выпуску детского стирального порошка

Возобновление производства порошков и синтетических моющих средств «Эколь» стало одним из проектов импортозамещения Башкирской содовой компании. После нескольких лет простоя, в 2021 году, популярные в республике «Зифа» и «Луч» вновь вернулись на прилавки магазинов. А сегодня на широкую аудиторию массового потребителя вышла обновленная линейка детского стирального порошка Tobbi Kids. Об этом пишет mkset.ru.
Гендиректор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов подчеркнул, что в сложившейся экономической ситуации особенно важно, чтобы производство имело собственную сырьевую базу, с заменой импортных компонентов на российские аналоги и сохранением качества выпускаемой продукции на прежнем высоком уровне.
Порошок Tobbi Kids не содержит фосфатов, отдушек, ароматизаторов и прочих вредных соединений. Качественное отстирывание обеспечено содержанием в продукции мыльной пены высокого качества. Поэтому стиральный порошок является гипоаллергенным, и его можно применять при стирке с первых дней жизни малыша.
Стоит отметить, что Tobbi Kids создан в сотрудничестве со специалистами Российской академии наук и врачами-педиатрами.
Напомним: возвращение «Эколь» в мае 2021 года сделало возможным появление 125 новых рабочих мест. Объем проектной мощности производства составляет 60 тысяч тонн моющих средств в год, а объем выделенных инвестиций — более 270 миллионов рублей. Сейчас порошки и синтетические моющие средства «Эколь» есть в продаже не только в Башкирии, но и за пределами региона: в сетевых магазинах Московской области, Кавказа, Уральского федерального округа. В планах предприятия обеспечить продуктом потребителей Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.