БСК в Стерлитамаке вернулась к выпуску детского стирального порошка

Напомним: возвращение «Эколь» в мае 2021 года сделало возможным появление 125 новых рабочих мест. Объем проектной мощности производства составляет 60 тысяч тонн моющих средств в год, а объем выделенных инвестиций — более 270 миллионов рублей. Сейчас порошки и синтетические моющие средства «Эколь» есть в продаже не только в Башкирии, но и за пределами региона: в сетевых магазинах Московской области, Кавказа, Уральского федерального округа. В планах предприятия обеспечить продуктом потребителей Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.