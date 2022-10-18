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Брянский военный не мог дождаться выплаты за ранение и обратился в суд

Вчера, 17:16
Мужчина не получил ответа от командира и обратился в суд. Позже выяснилось, что выплату ему всё-таки дали. От иска он отказался, пишут «Брянские новости».

Брянский военный через суд пытался получить компенсацию за ранение в ходе спецоперации, поскольку ему не отвечал командир. Оказалось, что выплату мужчине всё-таки дали, и он решил отказаться от иска.

Военнослужащий сломал палец на ноге. Он лечился в нескольких военно-медицинских лечебных учреждениях. Его признали временно негодным к службе. Брянец подал рапорт на имя командира войсковой части на единовременную выплату в размере 3 млн рублей.

Ответа от командира мужчина не дождался, поэтому обратился в суд. Ещё до начала разбирательства ответ он получил, как и выплату. Дело было прекращено.

 

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