Брянский военный не мог дождаться выплаты за ранение и обратился в суд

Брянский военный через суд пытался получить компенсацию за ранение в ходе спецоперации, поскольку ему не отвечал командир. Оказалось, что выплату мужчине всё-таки дали, и он решил отказаться от иска.
Военнослужащий сломал палец на ноге. Он лечился в нескольких военно-медицинских лечебных учреждениях. Его признали временно негодным к службе. Брянец подал рапорт на имя командира войсковой части на единовременную выплату в размере 3 млн рублей.
Ответа от командира мужчина не дождался, поэтому обратился в суд. Ещё до начала разбирательства ответ он получил, как и выплату. Дело было прекращено.