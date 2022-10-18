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Белгородцы более тысячи раз обратились в союз поддержки матерей и жён военнослужащих

Вчера, 15:10
Фото: администрация Белгорода
Такое количество обращений поступило всего за 20 дней работы. Люди спрашивают о выплатах, кредитных каникулах и возможности встретиться с родными, сообщили в мэрии.

Белгородцы и жители других регионов более 1 тыс. раз обращались в союз поддержки матерей и жён военнослужащих всего за 20 дней работы. Спрашивают, как правило, о возможности встретиться с мобилизованными, выплатах и кредитных каникулах.

Руководитель филиала организации Ирина Борисова отметила, что союз принимает обращения и бытового характера, в том числе покупку продуктов и лекарств. Такая помощь требуется пенсионерам или женщинам на поздних сроках беременности. За семьями закрепляют волонтёров. Также бывают вопросы, касающиеся детсадов.

Обратиться в союз по многоканальному телефону 8 (4722) 25-69-05 с 9:00 до 18:00. Филиалы находятся на улице Щорса, 15 и на проспекте Богдана Хмельницкого, 38.

 

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#Общество#Операция на Украине#Частичная мобилизация#Союз поддержки матерей и жён военнослужащих#Наталья Корявых
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