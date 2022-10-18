Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородка предложила наградить войска ПВО медалями

Вчера, 23:50
Губернатор Белгородской области поддержал идею женщины.

С просьбой наградить войска ПВО к губернатору Белгородской области  обратилась женщина  во время прямого эфира 18 октября.

«Хочу, чтобы наши войска ПВО наградили медалями. Огромное спасибо за нелёгкий труд»,  — попросила женщина.

Вячеслав Гладков поддержал идею белгородки и сообщил, что подготовит официальное лицо на командование.

«Думаю, что все жители Белгородской области присоединятся к вашему предложению, скажут спасибо нашим военным, которые берегут наше небо, а значит жизни наших детей, стариков — всех жителей Белгородской области. Если есть такая просьба, то поддержу её и на командование подготовлю официальное лицо от себя лично и от всех жителей области», — ответил губернатор.

Напомним, что 16 октября система ПВО в Белгородской области побила мировой рекорд. Зенитные системы С-300В4 сбили два самолёта на дистанции 217 километров.

Читайте также:
Над Белгородом насчитали 16 взрывов после работы ПВО«Ребята из ПВО — наши ангелы-хранители»: что горожане думают об обстрелах Белгорода
#Дарья Немцева#Эксклюзив#Гладков#Пво#Белгород#Общество#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Белгородцы смогут вернуться в повреждённую от обстрела многоэтажку в конце недели
Вчера, 16:12
Частичная мобилизация в Белгородской области завершена? На вопрос ответил губернатор
17 октября, 20:02
Мужчина пострадал при обстреле железнодорожной станции в Белгородском районе
Вчера, 11:28
Утро в Белгороде и районе началось с громких звуков
Вчера, 10:12
Как спецоперация повлияла на строительную отрасль Белгородской области
Вчера, 06:26
Опрос: Сколько человек уехали из Белгорода за последний месяц?
Вчера, 16:08