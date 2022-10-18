Белгородка предложила наградить войска ПВО медалями

С просьбой наградить войска ПВО к губернатору Белгородской области обратилась женщина во время прямого эфира 18 октября.
«Хочу, чтобы наши войска ПВО наградили медалями. Огромное спасибо за нелёгкий труд», — попросила женщина.
Вячеслав Гладков поддержал идею белгородки и сообщил, что подготовит официальное лицо на командование.
«Думаю, что все жители Белгородской области присоединятся к вашему предложению, скажут спасибо нашим военным, которые берегут наше небо, а значит жизни наших детей, стариков — всех жителей Белгородской области. Если есть такая просьба, то поддержу её и на командование подготовлю официальное лицо от себя лично и от всех жителей области», — ответил губернатор.
Напомним, что 16 октября система ПВО в Белгородской области побила мировой рекорд. Зенитные системы С-300В4 сбили два самолёта на дистанции 217 километров.