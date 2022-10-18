Белгородка попросила Гладкова запретить её сыну-астматику отправляться на Украину

По словам женщины, она против решения сына. Белгородка принесла справку о здоровье 23-летнего сына в военкомат, но ей ответили, что если настаивает, пусть идёт. Парень при этом никогда не служил. Теперь у матери «вся надежда только на главу региона». Губернатор ответил, что не совсем понимает суть вопроса.