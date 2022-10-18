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Белгородка попросила Гладкова запретить её сыну-астматику отправляться на Украину

Сегодня, 07:39
Фото: 1MI
Мать 23-летнего жителя региона против участия сына в военных действиях и поэтому носит в военкомат справки о заболевании парня. Губернатора она просит решить эту проблему.

В ходе прямого эфира жительница Алексеевки попросила Вячеслава Гладкова решить проблему с сыном, который собирается на фронт. Парень болеет бронхиальной астмой, однако планирует отправиться на спецоперацию.

По словам женщины, она против решения сына. Белгородка принесла справку о здоровье 23-летнего сына в военкомат, но ей ответили, что если настаивает, пусть идёт. Парень при этом никогда не служил. Теперь у матери «вся надежда только на главу региона». Губернатор ответил, что не совсем понимает суть вопроса.

«Если это решение молодого человека, осознанное, не думаю, что кто-то может ему помешать. Наверное, нужно наоборот гордиться тем, что он принимает это решение», – подчеркнул Вячеслав Гладков.

У врача чиновник уточнил, что всё зависит от уровня заболевания. Если астма в тяжёлой форме, то имеются ограничения, по которым человек не подлежит призыву. Гладков посоветовал женщине обратиться к терапевту для получения консультации.

 

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#Операция на Украине#Губернатор#Вячеслав Гладков#Астматик#Доброволец#Мать#Жалоба Гладкову#Наталья Корявых
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