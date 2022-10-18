Белгородка попросила Гладкова запретить её сыну-астматику отправляться на Украину

В ходе прямого эфира жительница Алексеевки попросила Вячеслава Гладкова решить проблему с сыном, который собирается на фронт. Парень болеет бронхиальной астмой, однако планирует отправиться на спецоперацию.
По словам женщины, она против решения сына. Белгородка принесла справку о здоровье 23-летнего сына в военкомат, но ей ответили, что если настаивает, пусть идёт. Парень при этом никогда не служил. Теперь у матери «вся надежда только на главу региона». Губернатор ответил, что не совсем понимает суть вопроса.
«Если это решение молодого человека, осознанное, не думаю, что кто-то может ему помешать. Наверное, нужно наоборот гордиться тем, что он принимает это решение», – подчеркнул Вячеслав Гладков.
У врача чиновник уточнил, что всё зависит от уровня заболевания. Если астма в тяжёлой форме, то имеются ограничения, по которым человек не подлежит призыву. Гладков посоветовал женщине обратиться к терапевту для получения консультации.