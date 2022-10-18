Белгородка носила в кошельке чеснок и била яйца об деревья по совету «целительницы»

Спустя несколько месяцев потерпевшей позвонила якобы помощница целительницы. Женщина снова начала общаться с аферисткой, делиться своими переживаниями и переводить деньги. Белгородка носила в кошельке чеснок и разбивала яйца о деревья по совету Елизаветы. Женщина пыталась «спасти семью от порчи».