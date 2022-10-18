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Белгородка носила в кошельке чеснок и била яйца об деревья по совету «целительницы»

Вчера, 12:14
Фото: 1MI
Супруг потерпевшей тяжело болел, но отговаривал её от необдуманных поступков. Тем не менее женщина всё равно стала жертвой аферистки, сообщили в региональном УМВД.

62-летняя жительница Яковлевского горокруга перевела лже-целительнице 470 тыс. рублей, хотя её отговаривал тяжело больной муж. Женщина всё равно стала жертвой мошенников.

В 2018 году белгородка увидела рекламу целительницы Елизаветы и позвонила ей в надежде, что та поможет ей вылечить супруга. Последний отговорил её.

Спустя несколько месяцев потерпевшей позвонила якобы помощница целительницы. Женщина снова начала общаться с аферисткой, делиться своими переживаниями и переводить деньги. Белгородка носила в кошельке чеснок и разбивала яйца о деревья по совету Елизаветы. Женщина пыталась «спасти семью от порчи».

Всего пенсионерка перечислила 470 тыс. рублей. Сумма могла бы быть и больше, но сотрудники банка не дали кредит пожилой женщине. Вскоре родные обманутой белгородки убедили её написать заявление в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

 

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#Происшествия#Нарочно не придумаешь#Яковлевский горокруг#Целительница#Больной муж#Мошенница#Наталья Корявых
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