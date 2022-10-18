Белгородец захотел женщину за деньги, но остался без секса и 120 тысяч рублей

В Яковлевском горокруге местный житель перевёл аферисту 120 тыс. рублей из-за угроз. Злоумышленник обещал рассказать всем знакомым 63-летнего мужчины о том, что он посещает сайты интим-услуг. Затем он и вовсе обвинил потерпевшего в «поломке» сайта.