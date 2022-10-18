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Белгородец захотел женщину за деньги, но остался без секса и 120 тысяч рублей

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI

Пожилой белгородец ждал интим-услуг, но лишился 120 тысяч рублей

Злоумышленник заставил 63-летнего мужчину заплатить 120 тыс. рублей и обвинил в том, что он «сломал» сайт, сообщили в региональном УМВД.

В Яковлевском горокруге местный житель перевёл аферисту 120 тыс. рублей из-за угроз. Злоумышленник обещал рассказать всем знакомым 63-летнего мужчины о том, что он посещает сайты интим-услуг. Затем он и вовсе обвинил потерпевшего в «поломке» сайта.

Как выяснили правоохранители, белгородец зашёл на сайт, выбрал фото понравившейся девушки, несколько раз позвонил на её номер, а затем сбросил. Вскоре с ним связался неизвестный и начал угрожать, требуя деньги. Потерпевший перевёл мошеннику 120 тыс. рублей.

Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личность подозреваемого.

 

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#Происшествия#Яковлевский горокруг#Интим-услуги#Мошенники#Наталья Корявых
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