Белгородец захотел женщину за деньги, но остался без секса и 120 тысяч рублей

В Яковлевском горокруге местный житель перевёл аферисту 120 тыс. рублей из-за угроз. Злоумышленник обещал рассказать всем знакомым 63-летнего мужчины о том, что он посещает сайты интим-услуг. Затем он и вовсе обвинил потерпевшего в «поломке» сайта.
Как выяснили правоохранители, белгородец зашёл на сайт, выбрал фото понравившейся девушки, несколько раз позвонил на её номер, а затем сбросил. Вскоре с ним связался неизвестный и начал угрожать, требуя деньги. Потерпевший перевёл мошеннику 120 тыс. рублей.
Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личность подозреваемого.