Белгородец предложил помощь с производством лавочек для подвалов

Во время сегодняшнего прямого эфира Вячеслава Гладкова участник проекта «Новые возможности» Артём Беженцев предложил свою помощь в производстве лавок для подвалов.

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