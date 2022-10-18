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Белгородец предложил помощь с производством лавочек для подвалов

Вчера, 18:54
Фото: 1MI
Для этого мужчине необходимо согласовать чертежи и закупки материалов.

Во время сегодняшнего прямого эфира Вячеслава Гладкова участник проекта «Новые возможности» Артём Беженцев предложил свою помощь в производстве лавок для подвалов.

«Хочу помочь в производстве лавок. Необходимо согласование чертежей и закупки материалов для производства», - написал белгородец.

Вячеслав Гладков сообщил, что передаст обращение мужчины заместителю главы администрации города Валентину Демидову.

«Постараюсь отдать сегодня ваше обращение Валентину Валентиновичу Демидову, заместителю главы администрации города Белгорода. Он на вас сегодня должен выйти. Надеюсь, что ваша инициатива реализуется в качественный продукт и жители Белгорода будут вам благодарны»,  - ответил губернатор.
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#Дарья Немцева#Белгород#Вячеслав Гладков#Эксклюзив
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