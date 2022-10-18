Малые и средние предприятия получили полтриллиона рублей финподдержки по гарантиям

Кроме того, Минэкономразвития России, Банк России и Корпорация МСП создали и реализуют для предпринимателей госпрограмму кредитования с беспрецедентными ставками. Если компания занимается производством, транспортировкой, гостиничным бизнесом или хранением товаров, то ей доступны кредиты под 2,5% (для средних предприятий) или под 4% (для микро- и малых). Такие ставки действуют в течение пяти лет, а всего кредит выдается на 10 лет.