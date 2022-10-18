Малые и средние предприятия получили полтриллиона рублей финподдержки по гарантиям

Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки стали «зонтичные» поручительства, которые поручил запустить президент.
Механизм «зонтичного» поручительства предусматривает перенос до половины банковских рисков при выдаче кредита на Корпорацию МСП. Таким образом, кредитные организации могут выдавать займы тем бизнесменам, которым бы не одобрили кредит при других обстоятельствах, передают “Известия”.
Стоит отметить, что для предпринимателей такие поручительства абсолютно бесплатные. В текущем году с помощью такого инструмента поддержку получили более 25 тысяч заемщиков на общую сумму порядка 177 миллиардов рублей.
Как рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, свыше 98% кредитов получили микро- и малые предприятия, а каждый второй был направлен в реальный сектор экономики. За последние два года объем поддержки корпорации увеличился более чем в 11 раз, что стало абсолютным рекордом.
Кроме того, Минэкономразвития России, Банк России и Корпорация МСП создали и реализуют для предпринимателей госпрограмму кредитования с беспрецедентными ставками. Если компания занимается производством, транспортировкой, гостиничным бизнесом или хранением товаров, то ей доступны кредиты под 2,5% (для средних предприятий) или под 4% (для микро- и малых). Такие ставки действуют в течение пяти лет, а всего кредит выдается на 10 лет.
Отмечается, что к программе субсидирования кредитных ставок присоединились уже в Москве и Подмосковье, Нижегородской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии.
Особое внимание уделяется инновационным компаниям, которые работают на технологический суверенитет страны. Значительная доля расходов у таких предприятий приходится на зарплату высококвалифицированных сотрудников, поэтому у них есть огромный запрос на дешевые оборотные деньги и инвестиции.
Сейчас их можно получить в МСП Банке (дочерняя структура Корпорации МСП), который выступает оператором правительственной программы «Взлет — от стартапа до IPO». Она действует около шести месяцев и позволяет привлекать средства под 3%. Уже одобрено более 70 заявок почти на 13 миллиардов рублей.