За три месяца почти у 2000 белгородцев нашли симптомы онкологии

Как сообщил чиновник, благодаря работе «поездов здоровья» удалось увеличить количество прошедших диспансеризацию и число выявленных подозрений на онкозаболевания. Так, у 1927 белгородцев зафиксировали подозрение на онкологию.
Сейчас Белгородская область занимает второе место в РФ по выявляемости онкологии.
Чем больше выявляем на первой стадии, тем больше продолжительность жизни населения. У 112 человек во время работы «поезда здоровья» были выявлены неотложные состояния, которые сразу были купированы на месте, люди госпитализированы.
Андрей Иконников
Изначально график работы «поездов здоровья» был рассчитан на летне-осенний период. Но Иконников предложил вести работу и в осенне-зимний период. Благодаря этому удастся комплексно обследовать порядка 16 тысяч человек.
Мы сможем обеспечить в зимний период безопасное и комфортное нахождение медперсонала и людей? Мы понимаем, что это пенсионеры. На две-три ступеньки железных им нужно подняться. Потом три ступеньки вниз. Будет обледенение. Мы не можем навредить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Иконников отметил, что на подготовку потребуется около двух недель. Запуск «поездов здоровья» намечен на 7 ноября. Они будут курсировать до 1 марта.