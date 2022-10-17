ТОП 3 квеста на День рождения

При опоздании команды на квест на 15 минут и более игра будет отменена, а деньги назад не вернут. Советуется одеть простые вещи, обувь, одежду, не сковывающую движений человека. Без взрослых лиц будет трудно использовать услуги сопровождающего, который окажется вместе с участниками для прохождения этапов квеста. Дети находятся в команде. За ними следят взрослые. Предусмотрено для лиц в возрасте от 12 до 14 лет. Цена с сопровождением находится на отметке 2 500 рублей за один сеанс. Услуга добавляется в момент бронирования на сайте