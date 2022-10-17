Стали известны личности погибших после стрельбы на белгородском военном полигоне

Известно, что один из мобилизованных был из Каховки Херсонской области, которая недавно была присоединена к России. Город, из которого приехал другой военнослужащий, не уточняется. Указано лишь то, что он приехал с Украины. В числе погибших есть военные из Рязани, Лукоянова, Воскресенска, Нижнего Новгорода, Павлово, Вольска, Североморска, Волгодонска.