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Стали известны личности погибших после стрельбы на белгородском военном полигоне

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI
Всего в числе погибших числятся двое украинцев. Остальные – уроженцы РФ. Данные о них опубликовала Baza.

Среди 11 погибших из-за стрельбы на полигоне в селе Солоти были двое украинцев, остальные – уроженцы РФ. Брянцев среди них нет, хотя ранее сообщалось, что большинство из погибших приехали из Брянской области.

Известно, что один из мобилизованных был из Каховки Херсонской области, которая недавно была присоединена к России. Город, из которого приехал другой военнослужащий, не уточняется. Указано лишь то, что он приехал с Украины. В числе погибших есть военные из Рязани, Лукоянова, Воскресенска, Нижнего Новгорода, Павлово, Вольска, Североморска, Волгодонска.

Теракт на полигоне произошёл 15 октября. По военнослужащим открыли стрельбу. Нападавших ликвидировали.

 

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