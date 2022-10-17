Соседка пришла, навела паники: вывозить детей из Белгорода не собираются

Вечером 17 октября Вячеслава Гладкова попросили уточнить, собираются ли вывозить детей из Белгорода куда-либо. "Соседка пришла, навела паники, что каникулы с 17 октября и детей будут вывозить в тот же день из города. Всякий бред матери наговорила. Уже устала от неё слушать это. Скажите, правда, что детей будут увозить?", - поинтересовалась Елена.
Чиновник уточнил, что это неправда. Каникулы перенесли на 17 октября, но никто никого организованно или неорганизованно вывозить не планировал.
Напомним, досрочные каникулы начались в Белгородской области 17 октября. Такое решение приняли из-за того, что над Белгородом, как и над другими городами региона, часто стали раздаваться громкие звуки. Они пугают детей. Некоторые родители хотели увезти своих чад подальше от "бахов", но и учёбу бросать не хотелось.