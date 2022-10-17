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Соседка пришла, навела паники: вывозить детей из Белгорода не собираются

Вчера, 21:11

Гладков: Никакого вывоза детей из Белгорода не планировалось

Отдельные белгородцы пугают сограждан вывозом детей из города на каникулярное время. Губернатор эту информацию опроверг.

Вечером 17 октября Вячеслава Гладкова попросили уточнить, собираются ли вывозить детей из Белгорода куда-либо. "Соседка пришла, навела паники, что каникулы с 17 октября и детей будут вывозить в тот же день из города. Всякий бред матери наговорила. Уже устала от неё слушать это. Скажите, правда, что детей будут увозить?", - поинтересовалась Елена.

Чиновник уточнил, что это неправда. Каникулы перенесли на 17 октября, но никто никого организованно или неорганизованно вывозить не планировал.

Напомним, досрочные каникулы начались в Белгородской области 17 октября. Такое решение приняли из-за того, что над Белгородом, как и над другими городами региона, часто стали раздаваться громкие звуки. Они пугают детей. Некоторые родители хотели увезти своих чад подальше от "бахов", но и учёбу бросать не хотелось.

 

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