«Салют Белгород» не сумел обыграть «Сатурн» и уступил первое место «Калуге»

Белгородский «Салют» принимал на своём поле «Сатурн» и уже на пятой минуте матча повёл в счёте после точного удара Алексея Курзенева. На 34-й минуте гости отыгрались усилиями Александра Моргунова, и больше команды в этом матче отличиться не смогли – ничья 1:1.
«Калуга» воспользовалась осечкой конкурентов и вышла на первое место после гостевой победы над «Знаменем». Теперь «Салют» отстаёт на одно очко. Третье место занимает саратовский «Сокол», имеющий в активе 31 очко.
Следующую игру белгородцы проведут дома против второй команды «СКА-Хабаровск» 20 октября.