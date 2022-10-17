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«Салют Белгород» не сумел обыграть «Сатурн» и уступил первое место «Калуге»

Сегодня, 12:26
Фото: Bel.ru
В очередном матче чемпионата России по футболу белгородские футболисты сыграли вничью с командой из Раменского.

Белгородский «Салют» принимал на своём поле «Сатурн» и уже на пятой минуте матча повёл в счёте после точного удара Алексея Курзенева. На 34-й минуте гости отыгрались усилиями Александра Моргунова, и больше команды в этом матче отличиться не смогли – ничья 1:1.

«Калуга» воспользовалась осечкой конкурентов и вышла на первое место после гостевой победы над «Знаменем». Теперь «Салют» отстаёт на одно очко. Третье место занимает саратовский «Сокол», имеющий в активе 31 очко.

Следующую игру белгородцы проведут дома против второй команды «СКА-Хабаровск» 20 октября.

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#Евгений Грицков#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Футбол#Чемпионат России#ФК «Салют Белгород»#Сатурн#ФНЛ-2
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