«Салют Белгород» не сумел обыграть «Сатурн» и уступил первое место «Калуге»

Белгородский «Салют» принимал на своём поле «Сатурн» и уже на пятой минуте матча повёл в счёте после точного удара Алексея Курзенева. На 34-й минуте гости отыгрались усилиями Александра Моргунова, и больше команды в этом матче отличиться не смогли – ничья 1:1.