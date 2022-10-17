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Решение о продлении каникул в Белгородской области примут к концу недели

Сегодня, 08:07
Школьники вышли на каникулы 17 октября. Отправить их решили пораньше в связи с ситуацией в регионе, написал на своей странице в соцсети губернатор Вячеслав Гладков.

Решение о продлении каникул в белгородских школах примут на следующей неделе. Школьники вышли на них пораньше, с 17 октября, в связи с текущей ситуацией в регионе.

«Зачем мы это делаем?  Для того, чтобы попытаться обезопасить их от той ситуации, которая сейчас у нас есть. А дальше, уже в конце недели, будем принимать решение, исходя из оперативной обстановки», – написал глава региона.

Напомним, к губернатору обратилась мама одного из первоклассников. По словам белгородки, ребёнок мог бы уехать к бабушке, однако она не в состоянии учить с ним уроки. Женщина попросила, чтобы в регионе сделали досрочные каникулы.

 

 

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#Общество#Губернатор#Вячеслав Гладков#Досрочные каникулы#Продление#Наталья Корявых
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