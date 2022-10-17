Решение о продлении каникул в Белгородской области примут к концу недели

Решение о продлении каникул в белгородских школах примут на следующей неделе. Школьники вышли на них пораньше, с 17 октября, в связи с текущей ситуацией в регионе.
«Зачем мы это делаем? Для того, чтобы попытаться обезопасить их от той ситуации, которая сейчас у нас есть. А дальше, уже в конце недели, будем принимать решение, исходя из оперативной обстановки», – написал глава региона.
Напомним, к губернатору обратилась мама одного из первоклассников. По словам белгородки, ребёнок мог бы уехать к бабушке, однако она не в состоянии учить с ним уроки. Женщина попросила, чтобы в регионе сделали досрочные каникулы.