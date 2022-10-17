Главное
Все новости
Проект ВСК СВОИ стал лауреатом премии «Хрустальная пирамида 2022»
Сегодня, 13:30
Фото: pxhere.com
Проект СВОИ Страхового Дома ВСК стал лауреатом премии HR AWARD «Хрустальная пирамида 2022» в номинации «Технологическое решение года» в категории компаний с численностью более 5000 человек.
Подпишитесь
Частичная мобилизация в Белгородской области завершена? На вопрос ответил губернатор
Вчера, 20:02
Губернатор Белгородской области опроверг информацию об эвакуации в Белгороде
Вчера, 20:51
Белгородцы заподозрили, что жена губернатора уехала из Белгородской области
Вчера, 20:21
Соседка пришла, навела паники: вывозить детей из Белгорода не собираются
Вчера, 21:11
Один из пострадавших после обстрела Белгорода находится в тяжёлом состоянии
Вчера, 14:22
Стали известны личности погибших после стрельбы на белгородском военном полигоне
Вчера, 11:33