После обстрела приграничья в белгородском селе Солоти пропало электричество

16 октября вечером в Валуйском горокруге сработала система ПВО. Пострадавших нет. Было обесточено село Солоти. К восстановительным работам приступили ещё вчера.
Накануне октября под очередной обстрел попали Белгород и район. Всего пострадали три человека, в Белгородском районе ещё один мужчина получил контузию.
Известно, что в Белгороде повредило четыре автомобиля, в семи квартирах выбиты или треснули стёкла. В 16 частных домах зафиксировали повреждения кровли и заборов. В районе повреждено более 20 домов.