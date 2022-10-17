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После обстрела приграничья в белгородском селе Солоти пропало электричество

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
Накануне в городском округе сработала система ПВО. Было обесточено село Солоти, написал глава муниципалитета Алексей Дыбов.

16 октября вечером в Валуйском горокруге сработала система ПВО. Пострадавших нет. Было обесточено село Солоти. К восстановительным работам приступили ещё вчера.

Накануне октября под очередной обстрел попали Белгород и район. Всего пострадали три человека, в Белгородском районе ещё один мужчина получил контузию.

Известно, что в Белгороде повредило четыре автомобиля, в семи квартирах выбиты или треснули стёкла. В 16 частных домах зафиксировали повреждения кровли и заборов. В районе повреждено более 20 домов.

 

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#Происшествия#Операция на Украине#Валуйский городской округ#Солоти#Обстрел ВСУ#Отключение электричества#Наталья Корявых
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