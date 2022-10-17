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Погибшие из-за стрельбы, продление каникул и эвакуации белгородцев: итоги дня

Сегодня, 16:00
Стали известны личности погибших в результате стрельбы на полигоне, в регионе могут продлить каникулы для школьников, а из приграничья эвакуировались почти 3,5 тыс. белгородцев.

Стрельба на полигоне

Стали известны личности военнослужащих, которые погибли из-за теракта. В числе погибших оказались двое украинцев. Один из мобилизованных был из Каховки Херсонской области, которая недавно была присоединена к России. Город, из которого прибыл второй военный, не назвали.

В результате стрельбы погибли 11 человек, 15 получили ранения. В списке оказались мужчины из Рязани, Лукоянова, Воскресенска, Нижнего Новгорода, Павлово, Вольска, Североморска, Волгодонска. Белгородцев среди погибших не было.

При этом позже появилась информация, что двое из перечисленных в списке погибших на самом деле живы.

Продление каникул

В Белгородской области могут продлить каникулы для школьников. Окончательное решение примут до конца недели. На каникулы учащиеся вышли 17 октября.

Указанные меры предприняли в связи с ситуацией в регионе — так пытаются обезопасить детей. Решать, как будут работать школы, будут с учётом оперативной обстановки.

Эвакуированные белгородцы

Из приграничных районов Белгородской области эвакуировали 3487 человек. 1147 человек находятся в пунктах временного размещения. 2340 белгородцев остановились у родственников, на съёмных квартирах или в социальных организациях, рассказали «Бел.Ру» региональные власти.

Точное число жителей, которые по-прежнему остаются в приграничье, неизвестно. Также не уточнялось, о каких именно населённых пунктах идёт речь. Эти данные не стали раскрывать из соображений безопасности. 

#Стрельба на военном полигоне#Школьные каникулы#Приграничные районы#Эвакуация жителей#Наталья Корявых
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