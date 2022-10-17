Почти все выпускники Алексеевки и Старого Оскола уезжают из Белгородской области

В ходе оперативного совещания с главой региона Вячеславом Гладковым стало известно, что 54% выпускников после 11 класса остались учиться в Белгородской области. Это 2536 человек. 46% (2159 человек) решили продолжить обучение за пределами региона. Белгородцы выбрали Воронеж, Москву, Санкт-Петербург, Курск и другие регионы. Из 46% уехавших 30% поступили в военные училища, которых нет в Белгородской области.