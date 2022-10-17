Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти все выпускники Алексеевки и Старого Оскола уезжают из Белгородской области

Сегодня, 07:01
Фото: 1MI
Об этом сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Больше всего выпускников уехало из Алексеевского, Старооскольского горокругов и Красненского района.

В ходе оперативного совещания с главой региона Вячеславом Гладковым стало известно, что 54% выпускников после 11 класса остались учиться в Белгородской области. Это 2536 человек. 46% (2159 человек) решили продолжить обучение за пределами региона. Белгородцы выбрали Воронеж, Москву, Санкт-Петербург, Курск и другие регионы. Из 46% уехавших 30% поступили в военные училища, которых нет в Белгородской области.

Если говорить о медицине, 300 человек уехали из области в другие регионы получать квалификацию. С моей точки зрения, это очень плохо. У нас есть мединститут, значит, он недостаточно хорош для того, чтобы наши дети и их родители выбрали его как место учёбы. Если человек остаётся на территории региона получать образование, то шансов, что он останется работать на территории области, гораздо больше, чем если бы он уехал в Курск, Воронеж, Москву или Санкт-Петербург.
Вячеслав Гладков
Фото: Прямая трансляция оперативного совещания

В разрезе муниципальных образований больше всего уехавших учеников после 11 класса в Алексеевском горокруге — 79,4%. На втором месте Старооскольский горокруг — 66,6%, а на третьем месте Красненский район — 65,9%. Меньше всего уехало молодёжи из Краснояружского района — 11,5%, Борисовского района — 12,2% и Ракитянского района — 14,9%.

Алексеевский горокруг — катастрофа. Почти всё население, все дети покидают регион. Шансов, что они вернутся, практически нет. Старооскольский горокруг ненамного ушёл. Но ему гораздо тяжелее, чем Алексеевке, потому Воронеж находится практически на границе. Красненский, Губкинский, Валуйский, Красногвардейский, Новооскольский, Ровеньский и Вейделевский — с моей точки зрения, качество работы муниципальных образований с молодёжью и родителями очень плохое.
Вячеслав Гладков
Фото: Прямая трансляция оперативного совещания

Гладков поинтересовался у глав, почему они не создают условий для того, чтобы оставить молодёжь на территории региона, и почему они не уделяют внимание в своей работе вопросам молодёжной политики.

Почему не создаёте раннюю мотивацию для детей, чтобы показать траекторию дальнейшего развития в зависимости от способностей каждого ученика? Почему дети брошены? Поэтому они и уходят.
Вячеслав Гладков
Читайте также:
В центре Белгорода 1 сентября перекроют движение из-за шествия выпускниковВ России изменят комплекты тем итогового сочинения для выпускников школУезжающие выпускники и бензин по московской цене: что обсуждали белгородцы 1 августа
#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Гладков#Выпускники#Обучение#Вузы
Подпишитесь
Из приграничных районов Белгородской области эвакуировали 3487 человек
Сегодня, 15:50
Стали известны личности погибших после стрельбы на белгородском военном полигоне
Сегодня, 11:33
Решение о продлении каникул в Белгородской области примут к концу недели
Сегодня, 11:07
Один из пострадавших после обстрела Белгорода находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 14:22
Для нас главное — человек: как в Белгороде волонтёры помогают беженцам
Сегодня, 08:19