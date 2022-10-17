Почти все выпускники Алексеевки и Старого Оскола уезжают из Белгородской области

В ходе оперативного совещания с главой региона Вячеславом Гладковым стало известно, что 54% выпускников после 11 класса остались учиться в Белгородской области. Это 2536 человек. 46% (2159 человек) решили продолжить обучение за пределами региона. Белгородцы выбрали Воронеж, Москву, Санкт-Петербург, Курск и другие регионы. Из 46% уехавших 30% поступили в военные училища, которых нет в Белгородской области.
Если говорить о медицине, 300 человек уехали из области в другие регионы получать квалификацию. С моей точки зрения, это очень плохо. У нас есть мединститут, значит, он недостаточно хорош для того, чтобы наши дети и их родители выбрали его как место учёбы. Если человек остаётся на территории региона получать образование, то шансов, что он останется работать на территории области, гораздо больше, чем если бы он уехал в Курск, Воронеж, Москву или Санкт-Петербург.
Вячеслав Гладков
В разрезе муниципальных образований больше всего уехавших учеников после 11 класса в Алексеевском горокруге — 79,4%. На втором месте Старооскольский горокруг — 66,6%, а на третьем месте Красненский район — 65,9%. Меньше всего уехало молодёжи из Краснояружского района — 11,5%, Борисовского района — 12,2% и Ракитянского района — 14,9%.
Алексеевский горокруг — катастрофа. Почти всё население, все дети покидают регион. Шансов, что они вернутся, практически нет. Старооскольский горокруг ненамного ушёл. Но ему гораздо тяжелее, чем Алексеевке, потому Воронеж находится практически на границе. Красненский, Губкинский, Валуйский, Красногвардейский, Новооскольский, Ровеньский и Вейделевский — с моей точки зрения, качество работы муниципальных образований с молодёжью и родителями очень плохое.
Вячеслав Гладков
Гладков поинтересовался у глав, почему они не создают условий для того, чтобы оставить молодёжь на территории региона, и почему они не уделяют внимание в своей работе вопросам молодёжной политики.
Почему не создаёте раннюю мотивацию для детей, чтобы показать траекторию дальнейшего развития в зависимости от способностей каждого ученика? Почему дети брошены? Поэтому они и уходят.
Вячеслав Гладков