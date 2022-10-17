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Один из пострадавших после обстрела Белгорода находится в тяжёлом состоянии

Сегодня, 11:22
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Оба раненых находятся в больнице. Один из них в тяжёлом состоянии, написал мэр Антон Иванов в своём телеграм-канале.

Пострадавшие после обстрела Белгорода отец и сын лежат в больнице. Состояние сына удовлетворительное, у отца – тяжёлое. Медики продолжают оказывать им помощь.

Дома, которые пострадали в результате обстрела, должны восстановить до 26 октября. В девяти квартирах поменяют деревянные окна уже в ближайшее время, пластиковые вставят до 20 октября.

В 16 частных домах нужно отремонтировать окна, кровли, теплицы, заборы. Окна установят до 20 октября. Остальные ремонтные работы завершат также до 26 октября. До 30 октября владельцам восьми повреждённых авто выплатят компенсации.

Напомним, Белгород и Белгородский район обстреляли вчера, 16 октября.

 

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